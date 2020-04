Người đàn ông khó thở, tử vong trên xe khách từ Hà Nội về Nghệ An

Người đàn ông bị ốm, có biểu hiện khó thở, được phát hiện tử vong ngay trên xe khách khi đi từ Hà Nội về Nghệ An (Ảnh minh họa)

Ngày 27/4, Công an huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An phát đi thông báo truyền đạt Điện chỉ đạo của Công an tỉnh về việc liên quan đến công tác phòng chống, dịch Covid-19.

Theo nội dung thông báo, vào ngày 26/4, có một người đàn ông tên Dương Đình Ngọc (1964, trú khối 5 Thị trấn Đô Lương) được phát hiện tử vong trên xe khách từ Hà Nội về Nghệ An.

Bước đầu, cơ quan chức năng xác định cách đây 2 tháng, ông Ngọc ra Hà Nội làm bảo vệ tại tòa nhà K.N ở quận Bắc Từ Liêm Hà Nội. Ngày 25/4, ông Ngọc gọi điện báo với gia đình bị ốm và khó thở. Đến khoảng 20h ngày 26/4, ông Ngọc đi xe khách BKS 37B-019.2x của nhà xe H.T từ Bến xe Nước Ngầm (Hà Nội) về Nghệ An. Khi xe về đến thị trấn Đô Lương, mọi người phát hiện ông Ngọc đã tử vong trên xe.

Để đảm bảo công tác phòng chống dịch Covid-19, Công an huyện Yên Thành giao Đội CSGT phối hợp đội an ninh liên hệ Công an huyện Đô Lương nắm danh sách hành khách đi cùng chuyến xe với ông Ngọc, xác định danh tính, địa chỉ của công dân đi trên chuyến xe để tham mưu tiến hành cách ly theo quy định.

Ngoài ra, các đội nghiệp vụ, công an các xã không cử cán bộ chiến sỹ đến công tác tại Công an huyện Đô Lương, Bệnh viện đa khoa huyện Đô Lương trong thời gian từ ngày 27-29/4.

Trao đổi với PV Báo Giao thông, ông Nguyễn Văn Định - Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An xác nhận sự việc trên và cho biết: "Sau khi nắm được thông tin, cơ quan chức năng và ngành y tế đã lấy mẫu bệnh phẩm của người tử vong để tiến hành xét nghiệm. Hiện đã cho kết quả mẫu bệnh phẩm âm tính với Covid-19".

Cũng theo ông Định, vì gia đình không đồng ý mổ tử thi nên cơ quan chức năng chỉ có thể xác định nạn nhân tử vong khi đi trên xe do đột tử và có bệnh lý từ trước.

Tác giả: Văn Thanh

Nguồn tin: Báo Giao thông