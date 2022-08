Người đàn ông hùng hổ đập nát kính chắn gió ôtô hàng xóm vì đậu xe vô duyên chắn ngang lối đi

Dừng đỗ ô tô vốn là hành động thông thường trong lái xe, nhưng do ý thức kém của một số bộ phận tài xế mà đã biến cái kết sau đó trở nên bi hài, thậm chí là gặp tại họa.

Mới đây, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại hình ảnh một người đàn ông mặc quần short, áo vàng cầm gậy đập phá chiếc ô tô đâu trước cửa nhà mình.

Theo dõi đoạn video có thể thấy, người này hùng hổ cầm chiếc gậy gỗ, thẳng tay đập nát kính chắn gió phía sau và đuôi xe ô tô. Dường như vẫn chưa hết bực tức, ông ta tiếp tục đập bể luôn hai gương chiếu hậu của chiếc xe.

Đoạn clip sau khi chia sẻ lên mạng xã hội đã nhanh chóng thu hút sự chú ý lớn từ cộng đồng mạng. Một số bình luận tỏ ra đồng cảm với nỗi bức xúc của người đàn ông trong clip. Bởi nhà có mỗi 1 lối ra, chính sự ý thức kém của chủ xe đã khiến mọi chuyện vượt tầm kiểm soát.

Song, nhiều ý kiến lại cho rằng chưa biết sự tình đúng sai thế nào nhưng hành động đập phá tài sản của người đàn ông trên rất đáng lên án. Thậm chí nếu chủ xe truy cứu, người này rất có khả năng phải nộp phạt bồi thường thiệt hại.

Thay vì nhắc nhở người đàn ông lại xử lý sự việc một cách cảm tính, gây phá hoại tài sản của người khác. Hành vi này rất có thể quy vào tội Hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản của người khác. Đền bù đã đành thậm có nguy cơ bị đi tù.

Một số bình luận từ cư dân mạng:

"Giận quá mất khôn, em nghĩ bác chủ nhà nên bình tĩnh lại giải quyết bằng lời nói. Hành động như này chỉ tổ thiệt mình",

"Chủ xe lúc đi ra chắc sốc không nhân ra xe mình luôn",

"Trời nắng nóng làm ai cũng cộc tính",

"Bác áo vàng tính nóng như kem. Có gì từ từ nói bác ơi",...

Tác giả: Thiên An

Nguồn tin: saostar.vn