Người đàn ông hồi hương cùng súng đạn lĩnh án chung thân

Được biết gia đình Nênh di cư sang Lào để sinh sống từ rất lâu. Mặc dù đã có vợ và 4 con nhưng Nênh vẫn lập "phòng nhì" ở Việt Nam. Lần này hồi hương, Nênh mang theo súng đạn ma túy để bán và bị công an bắt giữ.

Theo cáo trạng, đầu tháng 4/2020 mang theo 70 triệu Kíp Lào đi bộ lên đồi thuộc huyện Mường Pẹt gặp 1 người Lào tên Dềnh mua ma túy. Nềnh mua của Dềnh 2 bánh heroin giá 60 triệu kíp Lào, 20 gói hồng phiến giá 10 triệu kíp Lào, 1 khẩu súng và 3 viên đạn giá 8 triệu đồng để phòng thân. Nênh trả cho Dềnh 70 triệu kíp Lào tiền mua ma túy, số tiền mua súng và đạn hẹn khi bào có tiền sẽ trả.

Nênh khai nhận đưa số ma túy về Việt Nam bán.

Sau đó, Nênh mang súng đạn, ma túy theo người và đón xe khách đi đến gần cửa khẩu Quốc tế Nậm Cắn, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An rồi đi bộ băng rừng để sang Việt Nam. Nềnh đi tắt lên đồi Pù Lôm, thuộc xã Lượng Minh để dựng lán bán ma túy.

Khoảng 23h30 ngày 21/4/2020, khi Nênh đang ở trên đồi Pù Lôm để bán ma túy thì bị Công an huyện Tương Dương kiểm tra bắt. Công an thu giữ tang vật gồm: 377g ma túy heroin, 160,85g ma túy Methamphetamine; 1 khẩu súng quân dụng, 3 viên đạn và 30 triệu đồng tiền bán ma túy.

Tại phiên tòa, Nênh khai nhận hành vi phạm tội của mình và xin HĐXX giảm nhẹ tội.

Xem xét toàn diện vụ án, HĐXX tuyên phạt Vừ Chồng Nênh tù chung thân về tội Mua bán trái phép chất ma túy, 2 năm tù về tội Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng. Tổng hình phạt Nênh phải nhận là mức án chung thân.

