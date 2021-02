Người đàn ông Hàn Quốc lừa 65 tỉ đồng của 123 người Việt Nam

Ngày 21-2, Cơ quan CSĐT Công an TP HCM cho biết đã hoàn tất kết luận điều tra và chuyển hồ sơ sang VKSND cùng cấp đề nghị truy tố bị can Kim Bumjae (SN 1969, quốc tịch Hàn Quốc), Nguyễn Thị Hương (SN 1993, quê Thanh Hóa, trợ lý của Kim Bumjae) và 6 bị can khác về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản"

Năm 2015, Kim Bumjae được một đối tượng Hàn Quốc giới thiệu là Tổng giám đốc Công ty IDS Holdings Hàn Quốc, có chi nhánh ở nhiều nước và đề nghị Kim Bumjae làm đại diện chi nhánh tại Việt Nam.

Bị can Kim Bumjae đã lừa đảo 65 tỉ đồng

Kim Bumjae có trách nhiệm kêu gọi, huy động tài chính và thỏa thuận cho 4%/ tổng số tiền huy động, số còn lại bị can sẽ phải chuyển sang Hàn Quốc để đầu tư kinh doanh ngoại hối (forex).

Trong giai đoạn từ giữa năm 2015 đến cuối năm 2018, Kim Bumjae đã thành lập 4 công ty để huy động tài chính trái pháp luật. Thực tế, tiền các bị can huy động được đều sử dụng trả lãi, hoa hồng cho người tham gia trước, chi phí hoạt động, duy trì hệ thống và chiếm đoạt, sử dụng cho cá nhân. Ngoài ra, nhằm lừa đảo các nhà đầu tư, Kim Bumjae còn chỉ đạo đồng phạm lập thêm 6 công ty khác.

Nhận thấy bị lừa đảo, 126 người đã gửi đơn đến Cơ quan CSĐT Công an TP HCM tố cáo Kim Bumjae và đồng phạm có hành vi chiếm đoạt hơn 87 tỉ đồng thông qua việc huy động tài chính. Quá trình làm việc xác định 126 người khai đã nhận tổng số tiền lãi là hơn 26,5 tỉ đồng, trong đó 123 cá nhân bị chiếm đoạt hơn 65 tỉ đồng; 3 cá nhân không bị chiếm đoạt, được hưởng lợi gần 4,5 tỉ đồng.

Tác giả: Phạm Dũng

Nguồn tin: Báo Người Lao Động