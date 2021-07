Người đàn ông bỏ nhà đi được Công an xác minh tìm lại gia đình

Trước đó, vào khoảng 23h ngày 26/7, trong quá trình tuần tra đảm bảo ANTT trên địa bàn, tổ công tác Công an xã Nam Nghĩa, huyện Nam Đàn, Nghệ An phát hiện một người đàn ông đứng bên vệ đường có biểu hiện mệt mỏi nên đã đưa về trụ sở chăm sóc.

Qua thăm hỏi được biết người đàn ông tên Hà Văn Vạn (SN 1968), trú tại xã Hồng Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An.

Ngay sau đó, Công an xã Nam Nghĩa đã nhanh chóng phối hợp với Công an xã Hồng Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An liên hệ với gia đình đến trụ sở nhận lại người thân.

Người nhà đã đến trụ sở Công an xã Nam Nghĩa nhận lại người thân.

Ngày 27/7, có mặt tại trụ sở Công an xã Nam Nghĩa, huyện Nam Đàn, đại diện gia đình cho biết, tối 21/7, ông Vạn đã bỏ ra khỏi nhà nên gia đình đã tổ chức tìm kiềm nhiều ngày nhưng không có kết quả.

Sau khi nhận được tin báo của Công an xã Hồng Thành thông tin đang chăm sóc ông Vạn nên gia đình rất vui mừng.

Sau khi hoàn tất các thủ tục liên quan đúng quy định, Công an xã Nam Nghĩa, huyện Nam Đàn đã bàn giao ông Vạn cho đại diện gia đình

