Người đàn ông 62 tuổi làm trò "trẻ trâu" trên xe máy nhận phạt 8 triệu đồng

Cảnh sát tiến hành xử phạt người đàn ông đứng tuổi lái xe máy buông cả hai tay, nằm ngả ngớn trên yên xe.

Ngày 20/5, trao đổi với PV Báo Giao thông, lãnh đạo Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) cho biết, đơn vị đã ra quyết định xử phạt mức hơn 8 triệu đồng đối với người đàn ông lái xe máy buông cả hai tay, nằm ngả ngớn trên yên xe.

Trước đó, vào ngày 18/5, trên mạng xã hội xuất hiện clip ghi lại cảnh một người đàn ông trung niên điều khiển xe máy không đội MBH, buông cả hai tay và nằm ngả ra yên xe khi chiếc xe vẫn đang chạy trên đường Đỗ Nhuận thuộc địa phận phường Xuân Tảo, quận Bắc Từ Liêm. Clip sau khi đăng tải đã khiến nhiều người dân bức xúc vì hành vi vi phạm giao thông, nhất là của một người lớn tuổi lại có những hành động "trẻ trâu" gây mất ATGT, nguy cơ TNGT như trên.

Ngay sau đó, Công an quận Bắc Từ Liêm đã tiến hành rà soát và triệu tập người điều khiển xe trong clip nói trên là ông Đ.B.C (SN 1958; trú tại Xuân Đỉnh, Bắc Từ Liêm) lên làm việc. Tại cơ quan Công an, ông C. đã thừa nhận hành vi vi phạm như trong clip, bản thân ông đã nhận thức được lỗi của mình và cam kết không tái phạm.

Công an quận Bắc Từ Liêm đã ra quyết định xử phạt ông C. với các lỗi buông cả hai tay khi điều khiển xe, không đội MBH khi điều khiển xe tham gia giao thông, không có giấy phép lái xe. Theo Nghị định 100/2019/NĐ-CP của Chính phủ thì tổng mức phạt đối với các lỗi trên là 8,25 triệu đồng.