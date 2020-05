Ra sông Đà tắm giải nhiệt, hai nữ sinh lớp 10 bị đuối nước thương tâm

Khoảng 17h ngày 19/5, sau khi học xong, 2 học sinh lớp 10 trường Trung học phổ thông (THPT) Bất Bạt thuộc xã Sơn Đà, Hà Nội ra sông Đà đoạn thuộc thôn Đan Thê tắm giải nhiệt. Tuy nhiên trong quá trình tắm đã không may bị trượt chân ngã xuống sông đuối nước thương tâm.

Thi thể hai nữ sinh được đưa lên bờ

Một cán bộ Công an xã Sơn Đà, huyện Ba Vì, Hà Nội xác nhận thông tin trên và cho biết, do ở vùng nông thôn, các cháu ra sông Đà tắm, không có áo phao và không biết bơi, nên không may gặp phải vùng nước sâu và đuối nước thương tâm.

Khi mọi người phát hiện liền tiến hành cứu 2 nữ sinh này nhưng không kịp. Khi đưa được lên bờ thì 2 nữ sinh này đã tử vong. Ngay sau khi nhận được thông tin, lực lượng chức năng đã có mặt ở hiện trường tiến hành điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Danh tính hai nạn nhân là Đoàn Thị Ng. lớp 10A3 và Nguyên Thị L. lớp 10A2. Cả 2 đều ở địa bàn xã Sơn Đà là học sinh trường THPT Bất Bạt cùng sinh năm 2004.