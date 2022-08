Người đàn ông 31 tuổi trốn khỏi nhà tạm giữ để về gặp vợ một đêm. Ảnh minh họa

Giao Thông dẫn cáo trạng cho hay, ngày 8/4, Công an huyện Krông Năng (tỉnh Đắk Lắk) ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và lệnh tạm giam 1 tháng 23 ngày đối với bị can Vương để điều tra về tội “Trộm cắp tài sản”.

Quá trình tạm giam tại Nhà tạm giữ Công an huyện Krông Năng, chiều ngày 18/5, Cơ quan CSĐT Công an huyện Krông Năng đưa Vương ra để hỏi cung. Đến 16h30’ cùng ngày, bị can được giao lại cho cán bộ quản giáo của Nhà tạm giữ và được đưa về buồng giam.

Đến khoảng 9h30 ngày 19/5, Vương phát hiện cửa buồng giam không khóa và nảy sinh ý định bỏ trốn. Sau đó, lợi dụng lúc sơ hở của cán bộ quản giáo, Vương đã mở cửa ra khỏi buồng giam rồi trèo qua tường rào trốn ra ngoài.

Sau đó, Vương đón xe taxi đến nhà bố vợ ở xã Ea Kuêh (huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk) để gặp vợ, con rồi ngủ lại tại đây một đêm. Đến khoảng 9h ngày 20/5, đối tượng Vương thuê xe taxi đến trung tâm thị xã Buôn Hồ để lẩn trốn thì bị cơ quan chức năng bắt giữ.

Điều 386. Tội trốn khỏi nơi giam, giữ hoặc trốn khi đang bị áp giải, đang bị xét xử (Bộ luật Hình sự 2015) 1. Người nào đang bị tạm giữ, tạm giam, áp giải, xét xử hoặc chấp hành án phạt tù mà bỏ trốn, thì bị phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm. 2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 3 năm đến 10 năm: a) Có tổ chức; b) Dùng vũ lực đối với người canh gác hoặc người áp giải.

