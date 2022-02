Người dân Nghệ An xếp hàng dài chờ làm hộ chiếu xuất ngoại những ngày đầu năm mới

Theo thống kê của Phòng quản lý xuất nhập cảnh, Công an tỉnh Nghệ An, trong 3 ngày làm việc sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần, số lượng công dân tới nộp hồ sơ, thủ tục làm hộ chiếu và giấy thông hành tăng đột biến.

Dòng người xếp hàng chờ đến lượt làm hộ chiếu tại trụ sở Phòng Xuất nhập cảnh – Công an tỉnh Nghệ An vào sáng 10/2.

Bên cạnh đó, kết quả thực hiện Nghị quyết 128 về thích ứng an toàn, linh hoạt, phòng chống hiệu quả dịch Covid-19 cùng với việc mở lại các chuyến bay thương mại, nhu cầu xuất cảnh của người dân sẽ tăng cao sau dịp Tết Nguyên đán, Phòng quản lý xuất nhập cảnh bố trí 9 tổ công tác để hướng dẫn và phục vụ người dân có nhu cầu làm hộ chiếu, giấy thông hành.

Sáng 10/2, theo ghi nhận của phóng viên, trước trụ sở của Phòng xuất nhập cảnh – Công an tỉnh Nghệ An, rất đông người dân xếp thành hàng dài chờ đến lượt làm các thủ tục cần thiết để được cấp hộ chiếu, giấy thông hành để “xuất ngoại”. Mặc dù rất đông nhưng không có cảnh chen lấn, xô đẩy người dân xếp hàng trật tự, nghiêm túc.

Đặc biệt, trong những ngày qua, số ca mắc Covid-19 tại Nghệ An được ghi nhận ở mức rất cao nên công tác phòng chống dịch cũng được siết chặt. Công dân đến đều đeo khẩu trang, giữ khoảng cách, rửa tay sát khuẩn trước khi vào làm thủ tục.

Người dân xếp hàng chờ đến lượt làm hộ chiếu

“Trước đó đơn vị cũng đã tiến hành test Covid-19 cho 100% cán bộ, chiến sĩ để đảm bảo an toàn cho người dân đến làm thủ tục. Phòng đã bố trí tối đa quân số, sẵn sàng làm xuyên trưa, thêm giờ vào buổi tối để phục vụ nhân dân, không để công dân phải quay về. Trong 3 ngày 7, 8 và 9/2, Phòng quản lý xuất nhập cảnh tiếp nhận và giải quyết từ 500-700 hồ sơ…” lãnh đạo Phòng xuất nhập cảnh – Công an tỉnh Nghệ An cho biết.

Để chủ động phục vụ nhân dân, đặc biệt trong thời điểm số lượng các ca mắc Covid-19 tại Nghệ An được ghi nhận ở mức cao, Phòng xuất nhập cảnh – Công an tỉnh Nghệ An đã bố trí tối đa quân số, đồng thời được “chi viện” từ Công an TP Vinh, phường để đảm bảo công tác an ninh vòng ngoài, đồng thời đảm bảo khoảng cách, phương án phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Bên cạnh đó, các cán bộ chiến sĩ tại đây cũng hướng dẫn người dân thực hiện việc nhập thông tin vào tờ khai điện tử qua điện thoại thông minh bằng cách quét mã QR, máy vi tính. Việc thực hiện tờ khai điện tử đảm bảo nhanh, gọn, chính xác và tiết kiệm thời gian, tránh tụ tập đông người.

Các cán bộ hướng dẫn người dân xếp hàng, các thủ tục cần thiết…

Theo cán bộ Phòng xuất nhập cảnh – Công an tỉnh Nghệ An, năm nay, số người làm giấy thông hành biên giới Việt - Lào giảm hẳn so với các năm trước. Vì theo quy định, giấy thông hành chỉ có thời hạn một năm, chỉ sử dụng để sang 3 tỉnh Xiengkhuang, Huaphanh và Borikhamxay (Lào) nên người dân lựa chọn làm hộ chiếu, đi được nhiều tỉnh và lưu trú được lâu hơn. Tuy nhiên hiện do dịch Covid-19 vẫn đang diễn biến phức tạp, việc xuất cảnh còn khó khăn nên người dân chưa có nhu cầu làm giấy tờ để xuất cảnh sang Lào.

Công dân quét mã QR thực hiện khai báo qua tờ khai điện tử bằng điện thoại thông minh.

Hoặc có thể khai báo qua máy tính.

Thủ tục được rút gọn, giảm thời gian, tránh tập trung đông người trong thời điểm dịch.

Mặc dù số lượng công dân đến làm thủ tục tăng cao nhưng không xảy ra chen lấn, xô đẩy. Với việc hướng dẫn, hỗ trợ người dân ngay từ bên ngoài, tình trạng "cò mồi" hay chèo kéo người dân gửi xe, chụp ảnh cũng được xử lý dứt điểm.

Anh Nguyên Gia Tuân (45 tuổi, trú tại huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) cho biết "tôi vào làm hộ chiếu từ sáng sớm, được các cán bộ hướng dẫn xếp hàng để chờ đến lượt. Phải mất hơn hơn 1 tiếng mới tới lượt mình nhưng việc làm các thủ tục rất nhanh gọn, chỉ mất ít phút tôi đã hoàn thành và yên tâm trở về quê"./.

Tác giả: CTV Nhật Minh

Nguồn tin: vov.vn