Người dân Nghệ An sống thấp thỏm lo âu trong khu tập thể cũ

Sau nhiều lần kiến nghị, chính quyền địa phương đã lên kế hoạch bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng và tái định cư người dân đi nơi khác. Thế nhưng, sau nhiều năm chờ đợi, mọi kế hoạch hiện vẫn chỉ nằm trên giấy. Mỗi năm đến mùa mưa bão, người dân lại phải sống trong cảnh ngập lụt và mất an toàn.

UBND phường Bến Thủy cho biết, TP Vinh đã lên kế hoạch bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng và giao đất đợt 1 đối với 54/246 hộ gia đình, cá nhân của khu tập thể theo đề án chỉnh trang đô thị. Nhưng đến nay phương án vẫn chỉ nằm trên giấy.

Đang là mùa mưa bão, nên người dân càng thêm thấp thỏm, lo âu. Hàng trăm hộ dân vẫn đang trông chờ, tỉnh Nghệ An và các ngành chức năng sớm có phương án nhằm xóa bỏ nhà tập thể cũ nát, hỗ trợ tái định cư, giao đất để người dân sớm ổn định cuộc sống.

Tác giả: Quang Tiến - Thiện Linh - Văn Lang

Nguồn tin: vtv.vn