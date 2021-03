Người dân cần mang gì khi đi làm căn cước công dân gắn chip?

Chip có thể lưu trữ khoảng 20 trường dữ liệu Bộ Công an cho biết điểm mới của căn cước so với thẻ cũ là mặt sau của thẻ mới được tích hợp chip điện tử, dòng mã ICAO (mã của Tổ chức Hàng không Dân dụng quốc tế) và mã QR. Chip này có độ bảo mật cao, có thể lưu trữ khoảng 20 trường dữ liệu cá nhân, có chữ ký số và khả năng lưu trữ sinh trắc học (vân tay). Bộ Công an đặt mục tiêu cấp khoảng 50 triệu thẻ căn cước công dân gắn chip trước ngày 1/7. Theo quy định của Luật Căn cước công dân, người từ đủ 14 tuổi được cấp thẻ căn cước công dân. Loại giấy tờ này phải đổi khi công dân đủ 25 tuổi, đủ 40 tuổi và đủ 60 tuổi. Tại 10 địa phương gồm Hà Nội, TP.HCM, Hải Phòng, Đà Nẵng, Cần Thơ, Đồng Nai, Bình Dương, Thanh Hóa, Nghệ An và Bắc Ninh, Bộ Công an phấn đấu trước ngày 30/4, một nửa số dân cư trú tại các địa bàn này được cấp căn cước mới.