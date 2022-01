Người dân bức xúc vì Nhà văn hóa xã Quỳnh Hoa bị "hô biến" thành xưởng may?

Thông tin phản ánh của người dân xã Quỳnh Hoa, khoảng gần 2 tháng nay trong khuôn viên UBND xã này bất ngờ xuất hiện một xưởng may công nghiệp. Bà M. một người dân, phản ánh: Mấy lần lên xã giao dịch hồ sơ tôi thấy rồi. Nghe bảo là cho một vài công nhân học may thôi nhưng nhìn đông lắm. Chắc phải trên 50 người đó. Có nhiều khi họ mang cả xe tải vào đậu trong khuôn viên ủy ban xã, tấp nập lắm…

Xưởng may công nghiệp "mọc" trong nhà văn hóa xã Quỳnh Hoa

Cùng chung thắc mắc, ông Ng. - nhà gần UBND xã Quỳnh Hoa, bức xúc: Nhà văn hóa xã là nơi để cán bộ và nhân dân xã sinh hoạt, tổ chức các hoạt động của địa phương. Việc xã cho doanh nghiệp vào tổ chức may mặc, sản xuất như thế là không được.

Có mặt tại trụ sở xã Quỳnh Hoa, phóng viên Báo Pháp luật Việt Nam không khỏi ngỡ ngành trước việc phần lớn diện tích nhà văn hóa xã này được “hô biến” thành xưởng may công nghiệp. Theo quan sát, nhà hội trường xã được chia đôi, ngăn cách bởi một tầm vải lớn, che kín khu vực may của xưởng. Trong khu vực xưởng, có gần 60 công nhân đang tổ chức may mặc.

Hơn 50 công nhân đang làm việc tại xưởng may - Ảnh chụp chiều 11/1.

Theo lời của một công nhân, hiện tại xưởng có tất cả 56 công nhân. Các sản phẩm được sản xuất tại xưởng là hàng xuất khẩu sang nước Nga.

Trả lời câu hỏi của phóng viên Báo Pháp luật Việt Nam, ông Hồ Minh Triêu - Chủ tịch UBND Quỳnh Hoa, mặc nhiên, nói: Cái đó xã cho họ mượn chứ có thuê gì đâu, được mấy đồng mà cho thuê rồi phức tạp…

Chỗ Cty Phú Linh (chủ sở hữu xưởng may - PV) họ có đặt vấn đề cho thuê để cho công nhân học may, chuẩn bị cho việc xây dựng nhà máy trên địa bàn xã. Anh em có bàn và xin ý kiến bằng miệng của lãnh đạo huyện rồi nên mới cho họ vào. Đó là mượn, chứ không thuê gì đâu…- ông Triêu phân trần.

Sản phẩm của xưởng may được xuất khẩu sang nước Nga

Trái với lời phân trần của Chủ tịch UBND xã, khi được hỏi về việc huyện đồng ý cho xã Quỳnh Hoa để một doanh nghiệp sử dụng nhà văn hóa xã là xưởng may, ông Hoàng Văn Bộ - Chủ tịch UBND huyện Quỳnh Lưu ngạc nhiên. Ông cho biết: Cái đó tôi chưa nắm được. Tôi sẽ yêu cầu xã báo cáo bằng văn bản…

Khung cảnh lộn xộn trong khuôn viên xã Quỳnh Hoa.

Việc UBND xã Quỳnh Hoa cho một doanh nghiệp sử dụng công trình nhà nước để sản xuất mặc là trái với các quy định hiện hành trong quản lý tài sản công. Chưa kể đến những hệ lụy khác, gây mất trật tự, sự nghiêm minh của khu vực trung tâm hành chính địa phương.

Được biết, đơn vị được UBND xã Quỳnh Hoa “bật đèn xanh” cho sản xuất tại nhà văn hóa là Cty TNHH TM Phú Linh, có trụ sở tại xóm 1, xã Diễn Lâm (Diễn Châu - Nghệ An).

