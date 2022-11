Người dân băn khoăn về Di tích cấp tỉnh Nghệ An đền Khai Long ở xã Tân Sơn thờ ai?

Trước đó Tạp chí điện tử Văn hoá và Phát triển cũng đã có 3 bài viết: “Chuyện lạ kỳ: Đền Khai Long ở Nghệ An thờ Ngô Xương Xí hay Nguyễn Cảnh Hoan?; Giám đốc Sở Văn hoá và Thể thao Nghệ An lên tiếng vụ chuyện lạ đền Khai Long thờ Ngô Xương Xí hay Nguyễn Cảnh Hoan? và “Vụ Đền Khai Long thờ ai: Ý kiến trái chiều gửi Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Nghệ An” phản ánh: Khai Long - ngôi đền có tuổi đời hàng trăm năm ở thôn Đông Bích, xã Trung Sơn (huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An) được người dân tôn kính gọi là ngôi đền “thiêng”. Đền xuống cấp nghiêm trọng nên mới đây, từ nguồn xã hội hoá của các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân… chính quyền xã Trung Sơn đã làm lễ khởi công phục dựng ngôi thượng điện đền Khai Long. Tuy nhiên cũng từ sự kiện này mà nảy sinh một băn khoăn cần được làm rõ: Đó là đền Khai Long thờ Ngô Xương Xí hay Nguyễn Cảnh Hoan? Tạp chí điện tử Văn hoá và Phát triển sẽ tiếp tục thông tin./.