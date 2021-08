Người bố khuỵu ngã, 'oằn mình' chống đỡ vợ con trên chiếc xe máy cũ và cái kết đẹp ở cuối hành trình 1500km về quê

Hình ảnh đoàn người chạy xe máy từ các tỉnh miền Nam về quê tránh dịch thời gian qua khiến dư luận đặc biệt chú ý. Và mới đây, mạng xã hội chia sẻ lại khoảnh khắc người bố khuỵu ngã khi đang trên đường về quê khiến nhiều người xúc động. Người đàn ông ấy chạy một chiếc xe máy cũ, phía sau đèo thêm vợ, 2 con nhỏ cùng rất nhiều đồ đạc lỉnh kỉnh.

Sức nặng phía sau khiến tay lái của người đàn ông ấy run rẩy, không thể duy trì sự mạnh mẽ và vững chãi, cả người cùng xe vì thế mà đổ rạp xuống đường. 2 đứa trẻ òa khóc khi bị ngã, gương mặt chúng nhem nhuốc vì bụi bẩn, tóc tai rối xù vì đói và buồn ngủ.

Your browser does not support the video tag.

Người bố khuỵu ngã, 'oằn mình' chống đỡ vợ con trên chiếc xe máy trong hành trình hồi hương 1500 km

Người quay clip - chủ tài khoản có tên Đức Anh ( nickname @Ducanh999) đã chạy đến hỏi han và cùng người bố đỡ chiếc xe dậy, tiếp tục cuộc hành trình. Đoạn video được anh Đức Anh đăng tải ngày 31/7 cho biết gia đình này thuộc đoàn người hồi hương đi từ Bình Phước về Nghệ An. Anh cũng cập nhật thêm thông tin vui rằng hiện gia đình và đoàn đã về đến quê nhà an toàn.

Sau khi chia sẻ, nhiều cư dân mạng đã không kìm được nước mắt trước khoảnh khắc người bố gục ngã trên quãng đường di cư dài 1500km.

"Nhìn cháu bé khóc mà xót quá. Có lẽ ông bố cũng quá đuối sức và buồn ngủ quá rồi'.

'Mình đi 300km thôi mà tay đã rã rời rồi. Huống gì anh phải lái quãng đường nghìn cây số, mệt mỏi là điều không tránh khỏi'.

'Thương mấy đứa trẻ con quá. Bị ngã xuống đất đau khóc mà vẫn ý thức đeo khẩu trang. Chúc gia đình vững vàng, sớm vượt qua khó khăn'.

Tác giả: Thủy Tiên

Nguồn tin: Pháp luật & Bạn đọc