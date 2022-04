Người bị bệnh sốt rét nên ăn gì?

Các thực phẩm giàu dinh dưỡng

Khi bị sốt rét, cơ thể người bệnh sẽ bị suy giảm hệ miễn dịch, do vậy một chế độ thực phẩm giàu dinh dưỡng sẽ giúp người bệnh có sức đề kháng tốt chống lại vi khuẩn. Các thực phẩm nên ăn gồm: rau xanh (cà chua, rau mồng tơi, rau muống, rau cải, rau dền... chế biến dưới dạng luộc hoặc nấu canh); rong biển (tác dụng điều chỉnh ruột và thúc đẩy hồng cầu sinh sôi); khoai sọ, khoai lang... (chứa nhiều vitamin C giúp hấp thu chất khoáng và đẩy mạnh sinh sản hồng cầu); hải sản (có nhiều chất sắt, vitamin B12, A, C, giúp máu và gan khỏe mạnh).

Ảnh minh họa. (Nguồn ảnh: Internet)

Tăng cường protein

Các loại thực phẩm giàu protein bao gồm: Sữa và các chế phẩm từ sữa, táo, quả bơ, các loại hạt (hạt điều, hạnh nhân, óc chó,...), thịt (thịt gia cầm, thịt bò).

Ăn nhiều trái cây và rau xanh

Khi bị sốt rét nên ăn cam, quýt, bưởi… vì chúng chứa nhiều vitamin C, vừa giúp tăng sức đề kháng vừa bổ sung nước cho cơ thể.

Trong khi đó, rau xanh cũng là nguồn cung cấp chất xơ, vitamin và khoáng chất dồi dào. Những loại rau xanh giúp hạ sốt hiệu quả là cà chua, mồng tơi, rau dền…

Ăn thức ăn lỏng và mềm

Khi bị sốt rét, người bệnh sẽ bị mất nước rất nhiều do sốt và tiêu chảy. Để bù đắp, họ cần bổ sung nước bằng nhiều cách như uống nước lọc, nước trái cây, dùng các sản phẩm bù dịch cho cơ thể…

Ngoài ra, bệnh nhân sốt rét nên ăn các thức ăn lỏng như súp, cháo, bún… Không chỉ giúp người bệnh dễ ăn, cung cấp nước, các loại thức ăn lỏng khi được nấu chung với thịt, cá, rau củ còn bổ sung cho người bệnh nguồn dinh dưỡng cần thiết.

Bị sốt rét không nên ăn gì?

Hạn chế ăn quá nhiều chất béo

Chất béo cần thiết cho cơ thể, nhưng sử dụng quá nhiều chất béo hoặc thực phẩm chiên rán sẽ làm tăng nguy cơ buồn nôn, khó tiêu và đi phân lỏng. Ăn quá nhiều chất béo cũng gây hệ lụy béo phì, cao huyết áp và các bệnh tim mạch.

Trứng gà

Đối với những người khỏe mạnh thì ăn trứng gà sẽ giúp tăng cường sức khỏe. Tuy nhiên, người bệnh sốt rét không nên ăn trứng vì nó làm tăng nhiệt độ trong cơ thể do dung nạp một lượng lớn protein.

Tránh các đồ uống có cồn, trà và caffeine

Các thực phẩm có chứa cồn, tanin (trong lá trà), caffeine sẽ khiến nhiệt độ cơ thể tăng lên, làm cho não ở trạng thái kích thích, làm tăng huyết áp và gây hại cho gan. Một lý do khác là những thức uống kể trên thường làm mất tác dụng của thuốc điều trị.

Uống nước lạnh

Khi bị sốt rét, người bệnh rất cần nước nhưng phải tuyệt đối tránh các loại nước đá lạnh, vì bệnh làm cho hệ miễn dịch suy yếu dẫn đến sốt và đi kèm là viêm họng. Nếu dùng nước lạnh sẽ làm cho cổ họng khó chịu và sốt cao hơn.

