Ngồi nhà đặt mua xe VinFast, nhận ngay ưu đãi tới 100 triệu và 3 năm bảo dưỡng miễn phí

Sau thời gian dài giãn cách và làm việc từ xa, cả gia đình tôi giờ đều quen và thích thú với việc ngồi nhà mua sắm online. Thời tiết trở lạnh, mưa nắng thất thường, thêm giai đoạn dịch bệnh vừa qua càng khiến cho nhu cầu mua ô tô trở nên cấp thiết, nên tôi đã đặt mua một chiếc Lux SA2.0 của VinFast. Cái hay là ngồi nhà đặt mua xe online rất thuận tiện mà lại được thêm nhiều ưu đãi", chị Nguyễn Lan Anh - nhân viên một công ty nước ngoài tại Hà Nội chia sẻ.

Anh Trương Ngọc Phú - chồng chị Lan Anh chia sẻ thêm lý do mà anh quyết định mua xe ô tô vào thời điểm này là bởi không còn cảm thấy an tâm khi cho cả gia đình di chuyển bằng xe taxi hay xe công nghệ. "Covid khiến cho những giải pháp giao thông công cộng hoặc đi chung xe với người lạ không còn an toàn nữa", anh nói.

Anh Phú cũng cho biết thêm, vợ chồng anh đã hoàn tất việc đặt mua trả góp chiếc VinFast Lux SA2.0 thông qua website chính thức của hãng xe Việt. "Mọi tác vụ như so sánh, đặt cọc, vay trả góp đều rất dễ dàng khi thao tác trên website. Tôi đã được miễn lệ phí trước bạ 100%, nhận ngay 100 triệu đồng và 3 năm bảo dưỡng miễn phí trị giá 23 triệu đồng chỉ trong ít phút", anh Phú vui vẻ cho biết.

Mua trả góp xe VinFast Lux SA2.0 bản Tiêu chuẩn là lựa chọn hợp lý với gia đình anh Phú cũng như nhiều khách hàng khác vào thời điểm này, bởi đây đang là phiên bản xe được VinFast ưu đãi nhiều nhất. Theo ghi nhận tại một số đại lý VinFast, số lượng đặt mua xe Lux SA2.0 và Lux A2.0 đã tăng đáng kể trong khoảng hai tháng trở lại đây.

"Tôi có voucher Vinhomes 200 triệu đồng, nên quyết định mua một chiếc Lux A2.0. Miễn phí trước bạ kèm theo nhiều ưu đãi khi mua online, lại được sử dụng voucher vừa nhanh, gọn, vừa kinh tế", anh Nguyễn Minh Nhật (TPHCM) - người vừa mua một chiếc Lux A2.0 bằng hình thức online cho biết.

"Lãi kép" là khái niệm mà không ít người như anh Nhật, anh Phú dùng để nói về những chính sách ưu đãi của VinFast. "Tôi đã tính kỹ rồi, xe VinFast đã khẳng định được chất lượng, uy tín, mọi thông số và chính sách đều được công khai nên không cần thiết phải ra tận showroom để xem xe và mua nữa, ngồi nhà đặt online là hợp lý nhất", anh Nhật khẳng định.

Không những vậy, VinFast còn mang đến cho khách hàng một loạt đặc quyền như miễn phí gửi xe tại các Trung tâm thương mại Vincom và khu đô thị Vinhomes trên toàn quốc, miễn phí cứu hộ 24/7 trong suốt thời gian bảo hành, bảo hành tới 5 năm cho hai dòng xe Lux, cùng nhiều quyền lợi hấp dẫn khác. Đó là lý do VinFast liên tục đứng đầu bảng xếp hạng các thương hiệu xe con bán chạy hàng đầu Việt Nam các tháng gần đây.

Tác giả: Trường Thịnh

Nguồn tin: Báo Dân trí