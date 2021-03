Ngọc Trinh trình báo bị mất bộ sưu tập đồng hồ trị giá khoảng 10 tỷ

Ngày 30/3, một nguồn tin cho biết Ngọc Trinh vừa trình báo Công an TP Thủ Đức (TP.HCM) về việc bị trộm nhiều tài sản có giá trị.

Theo nguồn tin này, tài sản Ngọc Trinh trình báo mất cắp là bộ sưu tập đồng hồ tại căn nhà ở phường Phú Hữu, TP Thủ Đức.

Ngọc Trinh trình báo bị trộm nhiều đồng hộ hiệu. Ảnh: Facebook Ngọc Trinh.

Do tài sản mất có giá trị lớn, Công an TP Thủ Đức đang lập hồ sơ chuyển giao cho Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM điều tra theo thẩm quyền.

Ngọc Trinh tên thật là Trần Thị Ngọc Trinh (31 tuổi, quê Trà Vinh). Cô là người mẫu ảnh, diễn viên và được nhiều người đặt cho biệt danh là "Nữ hoàng nội y".

