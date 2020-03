Ngộ độc rượu: 84 người tử vong, hơn 200 người nhập viện

Các nạn nhân chết do ngộ độc rượu tại Golaghat ngày 22-2 - Ảnh: REUTERS

Bộ trưởng Y tế bang Assam, ông Biswa Sarma, trả lời qua điện thoại với Hãng thông tấn Reuters và cho biết "cứ mỗi 10 phút, cơ quan chức năng lại nhận thêm báo cáo về số trường hợp tử vong và nhập viện từ những khu vực khác nhau. Cho đến nay, có khoảng 200 người đang phải nằm viện do ngộ độc rượu, trong đó có nhiều ca nguy kịch".

Chính quyền địa phương đã phải huy động bác sĩ tại các khu vực lân cận và các trường y để ứng phó với tình huống khẩn cấp.

Bác sĩ Dilip Rajbnonshi tại bệnh viện thành phố Golaghat xác nhận các trường hợp tử vong đều là do rượu giả và hầu hết là những người nghèo làm công ở đồn điền trồng trà.

Vụ việc nghiêm trọng này xảy ra chỉ chưa đầy 2 tuần sau vụ ngộ độc rượu không rõ nguồn gốc tương tự cũng tại Ấn Độ, khiến hơn 100 người tử vong thuộc hai bang Uttarakhand và Uttar Pradesh.

Đây được coi là 2 vụ ngộ độc rượu lớn nhất tại Ấn Độ kể từ vụ việc tương tự năm 2011 làm 172 người chết tại Tây Bengal.

Các vụ tử vong do ngộ độc rượu giả, rượu lậu rẻ tiền thường xuyên xảy ra ở Ấn Độ, chủ yếu do nhiều người dân không có tiền để mua các loại rượu có thương hiệu rõ ràng nhưng giá thành cao.

Trong một số trường hợp ngộ độc tồi tệ nhất, 200 người chết năm 1992 tại bang Odisha, 180 người ở Tây Bengal tháng 12-2011 và 100 người ở thành phố Mumbai năm 2015.

Theo báo The Guadian, tình trạng tử vong do rượu bất hợp pháp khá phổ biến ở Ấn Độ do người nghèo không đủ tiền mua được các loại rượu có giấy phép. Rượu bất hợp pháp thường được bán với giá rẻ và được người pha chế tăng "độ phê" với các hóa chất như thuốc trừ sâu.

Theo Cục Hồ sơ tội phạm quốc gia Ấn Độ, trung bình 1.000 người, chủ yếu là người nghèo, thiệt mạng mỗi năm do uống rượu bia không rõ nguồn gốc.

Tác giả: Ý Nguyên

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ