Ngộ độc khí ở nhà thờ ngay trong đêm Giáng sinh, hàng chục người nhập viện

Nhà thờ Saint Eloi ở Carlepont. Ảnh: Google/Daily Mail

Nhân viên cấp cứu đã được huy động đến nhà thờ Saint Eloi ở Carlepont, sau khi nhiều người phàn nàn về những cơn đau đầu trong buổi lễ tôn giáo vào đêm Giáng sinh.

Mọi người tại nhà thờ đã được sơ tán đến một hội trường cộng đồng gần đó, nơi 72 người được điều trị. Trong đó, 19 người được đưa đến các bệnh viện và hai người, với các triệu chứng nghiêm trọng hơn, đến các trung tâm chuyên khoa nơi một người được đặt trong buồng oxy cao áp.

Quan chức địa phương Nicolas Mougin cho biết nồng độ carbon monoxide lên tới 350 phần triệu (ppm) được đo bên trong nhà thờ.

Nguyên nhân của vụ ngộ độc hiện vẫn chưa được xác định nhưng các nhà điều tra đang xem xét các lò sưởi gas.

Thị trưởng địa phương đã ra lệnh đóng cửa nhà thờ.

Carbon monoxide (CO) là một loại khí vô hình, không mùi được tạo ra khi đốt các nhiên liệu như than, gỗ, than, dầu, dầu hỏa, propan hoặc khí tự nhiên.

Trang web của Ủy ban An toàn Sản phẩm Tiêu dùng Mỹ tuyên bố rằng việc tiếp xúc với nồng độ CO duy trì trên 150 đến 200 ppm có thể dẫn đến mất phương hướng, bất tỉnh và thậm chí tử vong.

Trong một diễn biến khác cùng ngày, một vụ xả súng đã xảy ra ở quận Planoise thuộc Besançon, Pháp.

Theo tờ báo L'Est Républicain, nhiều người đàn ông đã sử dụng các vũ khí tự động để bắn vào người khác lúc giữa đêm. Các lực lượng cứu hộ cho biết đã có ít nhất 3 người bị thương, trong đó có một người ở trong tình trạng rất nguy kịch.

Các lực lượng phá bom và kĩ thuật viên đã được huy động đến hiện trường. Tại hiện trường và các con phố lân cận cũng có sự có mặt của đông đảo cảnh sát.

Động cơ của hành động xả súng vẫn chưa được xác định.

Tác giả: Mộc Miên

Nguồn tin: Báo Đời sống & Pháp luật