Nghiền nát hơn 1.000 "trâu cày" Bitcoin bằng xe lu

Trong một video được đăng tải vào ngày 16/7 bởi trang tin tức địa phương DayakDaily, cảnh sát tại thành phố Miri trên đảo Borneo và công ty điện lực Sarawak Energy đã sử dụng một chiếc xe lu để tiêu hủy 1.069 chiếc máy đào Bitcoin chuyên dụng.

Xe lu nghiền nát hơn 1.000 "trâu cày" Bitcoin

Nguồn tin này cho biết số lượng "trâu cày" trên đã bị thu giữ sau khi cơ quan chức năng tại đây phát hiện ra hoạt động khai thác trái phép của những người thợ đào Bitcoin. Họ đã đánh cắp điện từ hệ thống điện trong khoảng thời gian tháng 2 đến tháng 4 để thực hiện hành vi này.

Theo The Star, cảnh sát thành phố Miri đã cùng công ty điện Sarawak Energy Berhad phối hợp điều tra và bắt giữ được 8 người ăn cắp điện để khai thác trái phép Bitcoin. Đại diện Sarawak Energy Berhad cho biết công ty đã thiệt hại hơn 2 triệu USD vì các hoạt động trộm điện để khai thác tiền điện tử.

Không rõ vì sao các nhà chức trách ở Malaysia lại phá hủy toàn bộ các cỗ máy khai thác Bitcoin thay vì thu về một khoản tiền từ các thiết bị này. Đây cũng được xem là trường hợp đầu tiên các cơ quan chức năng sử dụng máy móc để phá hủy những thiết bị khai thác tiền điện tử.

Trước đó, các quốc gia như Trung Quốc, Iran, Thổ Nhĩ Kỳ, thường tịch thu "trâu cày" và bán đấu giá chúng. Vào tháng 2, Trung Quốc đã bán đấu giá hơn 2.000 cỗ máy khai thác Bitcoin sau khi phát hiện chúng hoạt động bằng điện "câu" trộm.

Tác giả: Thế Anh

Nguồn tin: Báo Dân trí