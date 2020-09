Nghi Xuân (Hà Tĩnh): Công ty Thái Ngọc khai thác khoáng sản vượt phạm vi cho phép

Nhiều lần phát hiện sai phạm trong hoạt động khai thác đất tại núi Nấy của Công ty Thái Ngọc

Theo đó, Công ty Cổ phần xây dựng Thương mại và Dịch vụ Thái Ngọc, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 2900886391do, do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nghệ An cấp đăng ký thay đổi ngày 11/6/2020, do ông Trần Thanh Ngọc ở xóm 13, xã Hưng Lộc, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An làm Giám đốc.

Công ty Thái Ngọc có Giấy phép khai thác khoáng sản số 3256/GP-UBND của Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh cấp ngày 3/11/2017 đã bị lực lượng chức năng huyện Nghi Xuân phát hiện và lập biên bản vi phạm hành chính số 206/BB-VPHC ngày 14/7 của phòng Tài nguyên & Môi trường về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khoáng sản. Ngày 16/7/2020, UBND huyện Nghi Xuân ra quyết định số 1485/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính 15 triệu đồng với hành vi vi phạm khai thác khoáng sản (đất) có tổng diện tích đã khai thác vượt ra ngoài ranh giới khu vực được phép khai thác (theo bề mặt) đến dưới 0,1 ha.

Người dân xã Xuân Liên cho biết: “Chúng tôi nhiều lần phản ánh đến UBND xã Xuân Liên việc Công ty Thái Ngọc có biểu hiện khai thác đất ở khu vực núi Nấy ra ngoài địa phận mỏ được cấp phép, mặc dù UBND xã Xuân Liên đã về lập biên bản nhiều lần nhưng doanh nghiệp này vẫn cố tình tái phạm”.

Tìm hiểu của phóng viên: ngày 11/6/2020, khi Công ty Thái Ngọc đang khai thác đất vượt phạm vi cho phép ở khu vực núi Nấy, người dân đã phản ánh đến UBND xã Xuân Liên để chính quyền vào cuộc kiểm tra, xác minh. Tại đây, tổ công tác của UBND xã Xuân Liên đã phát hiện tại khu vực phía tây Nam của mỏ đất Thái Ngọc, tại núi Nấy, xã Xuân Liên, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh đang có hành vi dùng máy xúc, xúc đất đổ lên xe tải biển kiểm soát 38C-143.32. Tổ công tác đã tiến hành lập biên bản ghi nhận lại hiện trường, bước đầu xác định phần diện tích khai thác ngoài mỏ nói trên với diện tích 90 m2.

Tiếp đó, ngày 15/6/2020, cũng từ phản ánh của người dân về việc mỏ đất Thái Ngọc tiếp tục có hiện tượng khai thác đất ngoài ranh giới được cấp phép, tổ công tác của UBND xã Xuân Liên lại tiến hành kiểm tra, xác minh thực địa thì phát hiện tại vị trí phía tây nam của mỏ đất Thái Ngọc, tại núi Nấy thuộc địa phận thôn Tân Trù có một chiếc máy xúc màu cam đang đậu gần đó, trong tình trạng không hoạt động. Trên vị trí vi phạm của ngày 11/6/2020 phát hiện phần diện tích khai thác thêm với diện tích 5m x 9m (45m) sâu thêm so với ngày 11/6/2020 là 1m.

Công ty Thái Ngọc khai thác mỏ đất Núi Nấy, xã Xuân Liên, huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) bị xử phạt vì vượt ra ngoài ranh giới khu vực cho phép. Ảnh người dân cung cấp

Được biết, sau khi đoàn kiểm tra của UBND xã Xuân Liên tiến hành lập biên bản với ông Nguyễn Văn Hùng, là người trực tiếp chỉ đạo công nhân lái máy ở mỏ đất yêu cầu ngừng ngay việc khai thác ngoài ranh giới mỏ được cấp phép, và 2 lần mời ông Hùng lên xã để làm việc nhưng vẫn không chấp hành. Cực chẳng đã, với việc xử phạt vượt quá thẩm quyền của xã, UBND xã Xuân Liên “cầu cứu” huyện Nghi Xuân xem xét xử lý.

Bên cạnh đó, người dân còn phản ánh việc khi họ sản xuất ở xứ đồng Su Đu, do quá trình khai thác đất, đá của Công ty Thái Ngọc làm trôi đất khá nhiều xuống ruộng của dân làm ảnh hưởng đến sản xuất của người dân nơi đây. Với sự việc này, UBND xã Xuân Liên cũng đã mời đại diện Công ty Thái Ngọc lên xã làm việc, giải quyết kiến nghị cho người dân.

Để hoạt động quản lý, khai thác khoáng sản ở xã Xuân Liên đi vào nề nếp, các cơ quan chức năng liên quan cần tiếp tục tăng cường hơn nữa công tác quản lý, kiểm tra, giám sát hoạt động này. Chính quyền các cấp cần nêu cao trách nhiệm, khắc phục ngay nếu có tình trạng buông lỏng quản lý, khai thác khoáng sản đất đai, thậm chí có dấu hiệu tiếp tay, bao che, đừng để cho doanh nghiệp cố tình vi phạm sau khi đã nhiều lần “chiếu tướng”?

