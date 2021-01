Nghi án "ma men" sát hại em trai bằng thớt gỗ, đuổi công an ra khỏi nhà

Tại thời điểm lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường, đối tượng Thân miệng nồng nặc mùi rượu, không hợp tác với công an. Ảnh minh họa

Tối 21/1, Cơ quan công an huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) đang tạm giữ Trần Đức Thân (53 tuổi, trú thôn Ngọc Đoài, xã Quỳnh Ngọc, huyện Quỳnh Lưu) để điều tra làm rõ liên quan đến cái chết của ông Trần Đức Thuận (SN 1971, là em trai của Thân).

Trước đó, khoảng 10h30 cùng ngày, Công an xã Quỳnh Ngọc nhận được tin báo, tại thôn Ngọc Đoài, xã Quỳnh Ngọc xảy ra vụ việc đánh nhau dẫn đến 1 người tử vong.

Ngay khi nhận được tin báo, Công an xã Quỳnh Ngọc liền triển khai lực lượng đến hiện trường.

Tại đây, khi công lực lượng công an và cơ quan chức năng có mặt thì Thân đang ngồi trước nhà với mùi rượu nồng nặc. Thân không hợp tác với công an mà chống đối, đuổi công an ra khỏi nhà.

Kiểm tra phòng ngủ của Thân, lực lượng công an phát hiện ông Trần Đức Thuận nằm trên giường và đã tử vong. Trên người ông Thuận có nhiều thương tích, trong phòng, giường ngủ có nhiều vết máu.

Trao đổi với báo chí, ông Trần Vinh Trà, Chủ tịch UBND xã Quỳnh Ngọc cho biết: Thời gian qua, ông Thân nghiện rượu và đã bỏ vợ, về nhà cũ của bố, mẹ ở.

Tại cơ quan chức năng, Trần Đức Thân khai nhận, đối tượng đã dùng chiếc thớt gỗ đánh vào mặt nạn nhân.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.

