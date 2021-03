Nghi án con dâu đổ thuốc diệt cỏ xuống giếng, phóng hỏa đốt nhà chồng

Ngày 10/3, nguồn tin của PV Dân trí cho biết, cơ quan CSĐT Công an huyện Lương Sơn (Hòa Bình) điều tra vụ việc hủy hoại tài sản và có dấu hiệu giết người. Đối tượng là Nguyễn Thị Ngần (SN 2000, trú xã Cao Dương, huyện Lương Sơn.

Căn nhà ông Xuân nơi xảy ra sự việc.

Trước đó, khoảng 23h40 ngày 27/2, tại gia đình ông Nguyễn Văn Xuân (SN 1971), trú xã Cao Dương, huyện Lương Sơn (Hòa Bình) xảy ra hỏa hoạn tại gian để đồ. Vụ cháy đã làm 3 chiếc xe máy, 1 máy cắt cỏ cùng một số vận dụng khác bị thiêu rụi, hư hỏng. Tổng trị giá tài sản bị thiệt hại khoảng gần 40 triệu đồng.

Cùng thời điểm xảy ra vụ cháy, gia đình Xuân còn phát hiện giếng nước ăn bốc lên mùi lạ, nước giếng có màu xanh bất thường, bơm nước lên có nhiều bọt. Quanh khu vực giếng phát hiện 2 vỏ chai thuốc diệt cỏ nhãn hiệu Jiafosina 150SL, 1 vỏ chai màu xanh có mùi xăng.

Xe máy và các vật dụng trong nhà ông Xuân bị thiêu rụi, hư hỏng toàn bộ.

Do tính chất vụ việc phức tạp, ảnh hưởng đến an ninh trật tự, gây hoang mang dư luận, Cơ quan CSĐT Công an huyện Lương Sơn đã lập chuyên án trinh sát bí số 2000H, tập trung lực lượng xác minh điều tra.

Đến ngày 5/3/2021, Cơ quan CSĐT Công an huyện Lương Sơn đã xác định được nghi phạm thực hiện hành vi đốt nhà và đổ thuốc diệt cỏ xuống giếng gia đình ông Nguyễn Văn Xuân vào lúc 23h40 ngày 27/2.

Giếng nước nhà ông Xuân bị đổ thuốc diệt cỏ xuống nước gây ô nhiễm, nguy hiểm cho người dùng.

Chai đựng xăng và lọ thuốc diệt cỏ được phát hiện gần nhà ông Xuân.

Nghi phạm gây ra vụ việc chính là con dâu của ông Xuân, chị Nguyễn Thị Ngần. Nguyên nhân sự việc trên bước đầu được xác định do mâu thuẫn trong quá trình sinh sống giữa Nguyễn Thị Ngần và gia đình ông Nguyễn Văn Xuân.

Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an huyện Lương Sơn cho biết, vụ án đang được cơ quan chức năng tiếp tục mở rộng, điều tra làm rõ, củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Tác giả: Đàm Quang - Thái Bá

Nguồn tin: Báo Dân trí