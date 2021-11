Nghi án chồng sát hại vợ rồi tự tử

Căn nhà nơi vợ chồng anh H. tử vong.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 16 giờ 30 ngày 17-11, ông L.V.T. (trú khối phố 2, P. Vĩnh Điện) đi làm về phát hiện con gái L.T.P.N. (29 tuổi) và con rể anh N.H. (35 tuổi, trú thị trấn Trà My, H. Bắc Trà My, Quảng Nam) vẫn khóa cửa ở trong phòng, gọi mãi không ai lên tiếng. Nghi chuyện chẳng lành, vợ chồng ông phá cửa vào kiểm tra thì hoảng hốt phát hiện con gái và con rể đã tử vong. Ngay sau đó, gia đình đã gọi trình báo sự việc cho Công an thị xã Điện Bàn.

Tiếp nhận thông tin, Công an thị xã Điện Bàn nhanh chóng có mặt phong tỏa hiện trường, đồng thời thu thập thông tin liên quan đến vụ việc. Qua khám nghiệm, lực lượng Công an phát hiện trên người chị N. có vết thương, còn anh H. thì bị sùi bọt mép do uống thuốc độc tự tử. Theo những dấu vết tại hiện trường, Công an đưa ra nhận định ban đầu khả năng sau khi lỡ tay đánh vợ tử vong, anh H. cảm thấy ân hận đã uống thuốc độc tự tử.

Theo ông T. thuật lại, sáng 17-11, vợ chồng ông đi bán gà ở chợ, đến khoảng 16 giờ mới về nhà thì thấy căn phòng của vợ chồng con gái đang ở vẫn đóng kín cửa, gọi không ai trả lời. Nghi ngờ có điều bất thường, mọi người phá cửa vào bên trong thì thấy H. và N. đều đã tử vong. Trên vùng đầu của N. có nhiều vết thương, còn con rể sùi bọt mép cũng đã tử vong nằm bên cạnh.

Vợ chồng anh H. tử vong trong phòng ngủ.

Cũng theo ông T., vợ chồng N.H và L.T.P.N có 3 con nhỏ cùng sống tại thị trấn Trà My (huyện Bắc Trà My). Do vợ chồng phát sinh mâu thuẫn nên cách đây 1 tuần, N. dẫn 3 đứa con về ở với bố mẹ ruột. Cách đây vài ngày, H. cũng xuống thăm vợ con, nhưng giữa vợ chồng cũng xảy ra cãi nhau. Ngày 16-11, N. nói đi chơi với bạn nên H. dẫn mấy đứa con nhỏ sang gửi nhà dì trông coi. Đến tối 16-11, N. về nhà vào phòng ngủ, H. cũng vào ngủ chung. Đến sáng hôm sau, vợ chồng ông T. đi chợ buôn bán, đến chiều về mới phát hiện sự việc đau buồn.

Ông A., sinh sống gần nhà ông T. cho biết, sự việc xảy ra bà con chòm xóm rất đau buồn. N. hiền lành, lễ phép rất được lòng bà con ở đây, ai cũng yêu thương, còn H. cũng thân mật gần gũi. Nay cha mẹ đã mất, 3 đứa nhỏ trở thành trẻ mồ côi. Ông bà nội ngoại cũng đã có tuổi, chắc chắn không thể chăm lo, nuôi dạy cháu tốt. Nghe nói thời gian gần đây, tình cảm vợ chồng lục đục, do H. nghi ngờ vợ mình có nhân tình nên ghen tuông, xảy ra cãi vã nên N. mới dẫn con về nhà cha mẹ ruột ở.

Theo Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng, hai vợ chồng này tử vong trong phòng ngủ, trên người chị N. có vết bầm nên cơ quan điều tra nghi vấn là vụ án mạng và anh H. uống thuốc tự tử tử vong bên cạnh vợ. Qua xác minh ban đầu xác định trước lúc xảy ra sự việc hai vợ chồng xảy ra mâu thuẫn cãi vã. Hiện cơ quan điều tra đang khẩn trương điều tra để có cơ sở xác định rõ nguyên nhân vụ án mạng này.

