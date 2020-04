Hotgirl phẫu thuật thẩm mỹ để trốn nã vẫn không thoát

Phẫu thuật thẩm mỹ vẫn không thoát

Dưới sự chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an tỉnh, các trinh sát của đội truy nã, truy tìm nhanh chóng lên danh sách các đối tượng có lệnh truy nã, đồng thời các trinh sát của đơn vị đến từng nhà, gặp gỡ các gia đình có đối tượng đang trốn lệnh truy nã đưa thư động viên người thân ra đầu thú. Đồng thời một tổ công tác bí mật dựng các mối quan hệ quen biết, lên sơ đồ của hàng trăm đối tượng đang lẩn trốn.

Trong quá trình rà soát các đối tượng, Đội truy nã, truy tìm đặc biệt chú ý đến đối tượng Nguyễn Thị Trang (SN 1999, quê gốc ở xã Tây Cốc, huyện Đoan Hùng, Phú Thọ). Trang bị Công an quận Nam Từ Liêm, Hà Nội truy nã về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Sau khi trao đổi thông tin với CATP Hà Nội, tổ công tác lặn lội hàng trăm kilomet về quê đối tượng Trang để thu thập thông tin.

Được biết Trang là con thứ hai trong một gia đình có 4 chị em... Do có nhan sắc nên Trang sớm đua đòi theo đám bạn xấu, Trang dạt nhà xuống Hà Nội làm nhân viên cho các quán karaoke. Để có tiền tiêu xài, Trang cùng bạn trai tự mang xe máy của một người bạn đi cầm cố, rồi bỏ trốn khỏi địa bàn Hà Nội. Trong quá trình thu thập tài liệu, các trinh sát có thông tin đối tượng Trang đang ở Hà Nam nhưng ở đâu cụ thể thì không rõ...

Ngay lập tức Đội truy nã, truy tìm Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Phú Thọ lên đường về nơi có thông tin đối tượng, phối hợp với Công an tỉnh Hà Nam rà soát từng địa chỉ nghi vấn, trong đó có các quán karaoke, việc tìm được đối tượng Trang các trinh sát gặp không ít khó khăn vì địa bàn không thông thạo, lại rộng...

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, tổ công tác xác định Trang đang làm việc tại một quán karaoke, đối tượng đã nghỉ làm. Các nhân viên làm việc và chủ của cửa hàng karaoke cũng không biết Trang ở đâu. Với quyết tâm bắt bằng được đối tượng, sau hơn 1 ngày truy tìm, ngày 18-3, tổ công tác đã bắt giữ Nguyễn Thị Trang tại khu nhà trọ trên địa bàn TP Phủ Lý, Hà Nam. Vào thời điểm đó, Trang vừa thực hiện việc phẫu thuật thẩm mỹ để thay đổi đặc điểm nhận dạng ban đầu…

Nguyễn Thị Trang phẫu thuật thẩm mỹ để trốn truy nã.

Sau khi giết người, Nguyễn Đức Tâm (SN 1988, trú xã Cao Xá, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ) cao chạy xa bay, tưởng như thoát thân nhưng “lưới trời lồng lộng”, sau 23 giờ săn tìm, Đội truy nã, truy tìm đã bắt giữ Nguyễn Đức Tâm - đối tượng bị truy nã về hành vi giết người.

Ngày 13-2, Phòng Cảnh sát hình sự nhận được tin báo về vụ trọng án xảy ra tại quán Cafe Hát cho nhau nghe ở khu 3, phường Vân Phú, TP Việt Trì do chị Hoàng Thị Thanh Thảo làm chủ. Trong quá trình hát, Tâm đã dùng hung khí gây ra cái chết thương tâm cho anh Kiều Xuân Chiến (SN 1975, ở Phú Thọ).

Ngay sau khi vụ án xảy ra, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với các đơn vị chức năng tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và tổ chức truy bắt đối tượng. Ngày 14-2, sau khi củng cố tài liệu đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Tâm về tội giết người và ra quyết định truy nã đối tượng.

Quá trình truy bắt, xác định đối tượng trốn lên địa phận huyện Mộc Châu, Sơn La. Ngay sau khi có thông tin trên, đơn bị đã cử một tổ công tác truy bắt Tâm. Đến khoảng 21 giờ ngày 14-2 bắt giữ khi đối tượng đang lẩn trốn tại xã Chiềng Sơn, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La, vào thời điểm này Tâm đang chuẩn bị vượt biên sang Lào. Qua trình đấu tranh, đối tượng Tâm khai đã nhận hành vi phạm tội…

Làm giả giấy tờ để thoát thân

Qua công tác quản lý địa bàn, Đội truy nã, truy tìm, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Phú Thọ có thông tin tại căn nhà của Vũ Đăng Khoa (ở huyện Thanh Ba), đối tượng có lệnh truy nã của Công an tỉnh Lâm Đồng về hành vi trộm cắp tài sản, xuất hiện một đối tượng lạ mặt. Từ khi về nhà, người đàn ông này rất ít khi ra ngoài, hạn chế tiếp xúc với những người xung quanh...

Để nắm bắt thông tin về Khoa, tổ công tác được giao nhiệm vụ có mặt ở địa bàn bí mật nhận diện đối tượng. Cùng thời điểm tổ công tác khác đã liên hệ với Công an tỉnh Lâm Đồng, thu thập thông tin về hành vi phạm tội của Khoa. Qua xác minh, Công an tỉnh Lâm Đồng chuyển cho Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Phú Thọ các thông tin liên quan đến đối tượng truy nã tên Khoa nhưng không có ảnh của đối tượng, nên tổ công tác gặp không khó khăn, bằng các biện pháp nghiệp vụ, tổ công tác có bức ảnh của Khoa trong những năm trước đây, sau đó bí mật tiến hành xác minh nhận dạng.

Với sự phối hợp của Công an huyện Thanh Ba, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Phú Thọ xác định đối tượng ở trong nhà chính là Khoa và lên kế hoạch bắt giữ. Ngày 5- 3, tổ công tác phát hiện đối tượng ra khỏi nhà đi ăn cỗ cưới, nhanh chóng tiếp cận và bắt giữ. Khi đối tượng vừa đi uống rượu về đến cửa nhà, tổ công tác ập vào bắt giữ khiến đối tượng rất ngỡ ngàng. Tổ công tác thu giữ trong người Khoa một giấy CMND giả có ảnh của Khoa.

Với các tài liệu các trinh sát đưa ra, Khoa phải thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Xuất thân trong một gia đình thuần nông nhưng Khoa lại lười lao động. Sau khi vào Lâm Đồng làm ăn, đối tượng vẫn chứng nào tật nấy, tiếp tục tham gia vào ổ nhóm trộm cắp tài sản. Khi các đối tượng trong đường dây bị bắt giữ, anh ta đã làm CMND giả rồi lang bạt ở các tỉnh như Bình Dương, TP Hồ Chí Minh..., lẩn trốn sự phát hiện của cơ quan Công an. Sau nhiều năm lang bạt, năm 2020 đối tượng tìm về gia đình thì bị phát hiện và bắt giữ.

Vũ Đăng Khoa.

Sau khi bị Cơ quan CSĐT CATP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ truy nã về tội mua bán trái phép chất ma túy, Lê Văn Tề (trú tại Phú Thọ) trốn khỏi địa phương. Ngay khi có thông tin đối tượng di chuyển về huyện Vị Xuyên, Hà Giang, Đội truy nã, truy tìm Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Phú Thọ khẩn trương vào cuộc lần theo dấu vết của kẻ trốn chạy. Sau khi lên đến Hà Giang, Tề vào nhà một người quen ẩn náu... Khi tổ công tác đến nơi thì gia đình người này không hợp tác, còn tìm cách che giấu thông tin, tạo điều kiện cho đối tượng di chuyển khỏi địa bàn...

Khoảng 30 phút sau khi rà soát các mối quan hệ, tổ công tác xác định đối tượng rời khỏi địa bàn, đồng thời nhanh chóng rà soát theo hướng bỏ chạy của đối tượng. Tề là một kẻ tinh quái, biết bị lực lượng Công an phát hiện, đối tượng bắt xe ô tô về Tuyên Quang... Khi đi đến địa phận huyện Hàm Yên, đối tượng xuống xe khách đi vào huyện Hàm Yên. Quá trình trao đổi thông tin, tổ công tác phát hiện Tề lên một chiếc xe khách và trao đổi thông tin với lái xe về đặc điểm nhận dạng của Tề và biết được vị trí đối tượng đã xuống xe.

Nhận định đối tượng chưa ăn gì nên trước khi bỏ trốn sẽ vào một quán ăn trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang nên tổ công tác bí mật theo dõi các quán ăn đêm. Tại một cửa hàng cách khu vực ngã ba Hàm Yên khoảng 1000m, tổ công tác phát hiện người đàn ông trung tuổi, đội một chiếc mũ che gần kín khuôn mặt đang ngồi ăn cơm...

Trong vai những vị khách, họ đặt mâm rồi một trinh sát bí mật tiếp cận với chủ quán, tìm hiểu về thời gian anh ta vào quán; và tên của nhà xe người này vừa đi. Với các thông tin trùng khớp do lái xe và người bán hàng cung cấp, Đội truy nã, truy tìm tổ công tác xác định đối tượng đó chính là Tề đã tổ chức lực lượng bắt giữ trước sự ngỡ ngàng của anh ta, lúc đó là 2 giờ sáng.

Tác giả: Mai Hà

Nguồn tin: Báo Công an TPHCM