Nghi án chồng chém vợ dã man rồi uống thuốc diệt cỏ tự tử

Ngày 25/5, Công an tỉnh Tiền Giang, cho biết đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ khám nghiệm tử thi ông Bùi Ngọc Hiệp (38 tuổi; ngụ xã Đồng Thạnh, huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang) nghi do uống thuốc tự tử sau khi đâm vợ 11 nhát.

Theo đó, khoảng 4h30' chiều ngày 18/5, người dân đi đường phát hiện bà N.T.T.L. (31 tuổi, là vợ ông Hiệp) nằm ở bên lề đường tỉnh 877 thuộc xã Vĩnh Hựu, huyện Gò Công Tây với tình trạng bị nhiều vết thương trên người, vùng bụng lòi ruột ra bên ngoài, xung quang có nhiều vũng máu.

Bà L. được người dân đưa đến bệnh viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch, bị đâm khoảng 11 nhát ở tay, đùi và vùng bụng. Nạn nhân sau đó được chuyển lên BV ở TP.HCM để tiếp tục điều trị. Khi lực lượng chức năng đến nhà thì thấy Bùi Ngọc Hiệp (38 tuổi, chồng chị L.) có biểu hiện uống thuốc diệt cỏ tự tử nên đưa người này vào BV đa khoa trung tâm Tiền Giang cấp cứu. Đến ngày 25/5, ông Hiệp đã tử vong tại bệnh viện.

Bước đầu cơ quan công an nhận định, nhiều khả năng do mâu thuẫn tình cảm, Hiệp ghen tuông nên ra tay truy sát vợ. Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

