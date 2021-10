Nghẹn ngào khoảnh khắc mẹ 105 tuổi bật khóc khi gặp con gái 84 tuổi sau 4 tháng giãn cách: “Má nhớ con thiệt mà hổng biết con ở đâu”

Tình mẫu tử là tình cảm vô cùng thiêng liêng, cao quý. Đối với người mẹ, dù con cái có trưởng thành đến đâu, cũng vẫn mãi là đứa con bé bỏng cần được mẹ bao bọc, vỗ về.

Mới đây, đoạn clip ghi lại khoảnh khắc mẹ 105 tuổi bật khóc khi gặp con gái 84 tuổi sau 4 tháng giãn cách khiến nhiều người không khỏi nghẹn ngào. Trong đoạn clip, người mẹ không kiềm chế được nước mắt khi gặp con gái. Con gái nằm xuống giường thủ thỉ trò chuyện với mẹ như khi còn bé.

Your browser does not support the video tag.

Nghẹn ngào khoảnh khắc mẹ 105 tuổi bật khóc khi gặp con 84 tuổi sau 4 tháng giãn cách (TikTok: longngocdinh)

Người mẹ vừa ôm, hôn lên mặt, vừa vỗ về con: "Trời ơi tội nghiệp biết bao nhiêu, má nhớ con, thật tội nghiệp. Má nhớ con thật mà không biết con ở đâu". Sau một hồi trò chuyện, người mẹ không khỏi rưng rưng khi con gái phải ra về.

Khuôn mặt nhiều nếp nhăn và tàn nhan của mẹ không giấu nổi sự xúc động. Trước khi con gái ra về, mẹ còn ân cần dặn dò con giữ gìn sức khỏe: "Con về quê ráng khỏe nha, má thương con chứ hổng thương sao được".

Cụ Đặng Thị Đạm (105 tuổi) (Ảnh: NVCC)

Chia sẻ với chúng tôi, bạn Nguyễn Long Ngọc Đỉnh (21 tuổi, là người đăng tải đoạn clip), cho biết cụ bà trong clip là Đặng Thị Đạm (105 tuổi), ở thị trấn Thạnh Phú, huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre). Còn con gái cụ là bà Đoàn Thị Ba (84 tuổi) ở xã An Điền, huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre). Sau 4 tháng giãn cách xã hội, bà Ba mới có thể xuống thăm mẹ nên mới có những khoảnh khắc xúc động như vậy.

Cũng theo chia sẻ của bạn Đỉnh (là chắt ngoại của cụ Đạm), cụ dù cao tuổi nhưng sức khỏe vẫn rất tốt. Dù trí nhớ đã kém đi nhiều nhưng cụ vẫn luôn nhớ đến các con. Cụ Đạm có 8 người con, trong đó 4 người con trai đều đã mất, chỉ còn 4 người con gái nhưng đều không sống với bà. Chồng của cụ đã mất cách đây hơn 30 năm. Hiện tại, cụ Đạm đang sống cùng với gia đình cháu ngoại.

Cụ Đạm là người sống rất tình cảm, hết lòng yêu thương cháu, chắt trong gia đình (Ảnh: NVCC)

"Từ nhỏ, mình đã thương cụ rất nhiều. Mình lớn lên với tuổi thơ bên cụ. Mình thường chọc cho cụ vui, còn đóng giả vai các người thân đến chơi với bà", Đỉnh chia sẻ.

Đang là sinh viên năm cuối trường Đại Học Nông Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh, Đỉnh phải về quê do những diễn biến phức tạp của dịch bệnh. Tuy nhiên cũng nhờ vậy, Đỉnh có thêm nhiều thời gian bên cụ.

Đỉnh lên kế hoạch quay lại các clip để lưu giữ những kỷ niệm với cụ và chia sẻ lên mạng xã hội. Những clip về cụ Đạm nhận được sự quan tâm rất lớn trên mạng xã hội, nhiều clip đạt hàng triệu lượt xem. Gia đình hay gọi cụ với biệt danh dễ thương là "QuaQua".

Đỉnh quay các clip TikTok với cụ Đạm nhận được sự quan tâm rất lớn trên mạng xã hội (Ảnh: NVCC)

"Ban đầu Đỉnh nảy ra ý tưởng quay lại clip để lưu giữ những kỉ niệm về bà, chủ yếu quay các khoảnh khắc sinh hoạt ăn uống và trò chuyện của các thành viên trong gia đình với QuaQua. Qua rất thương bà con dòng họ bạn bè và hay nhắc đến họ trong những lúc bà chợt nhớ lại.

Vì thế Đỉnh nảy ra ý định sẽ hoá thân thành các người thân đã từng xuất hiện trong đời của QuaQua để mang đến niềm vui cho bà. Do dịch dã nên bà con cũng khó lòng đến thăm. Được gặp lại nhiều người thân Qua vui vẻ hơn, kích thích đầu óc xử lý các tình huống, nhắc nhớ lại các kỷ niệm khiến bà minh mẩn hơn. Tính Qua vốn tình cảm nên Đỉnh thấy điều này mang lại niềm vui cho Qua thật sự", Đỉnh chia sẻ.

Sau thời gian giãn cách xã hội, tình cảm của Đỉnh dành cho cụ càng thêm gắn bó, khăng khít. Đỉnh mong cụ luôn khỏe mạnh, minh mẫn để có thể làm điểm tựa tinh thần của cả gia đình.

Tác giả: Thanh Thanh

Nguồn tin: Doanh nghiệp & Tiếp thị