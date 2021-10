Nghệ sĩ Đức Hải tố có đối tượng yêu cầu chuyển 200 triệu đồng vào tài khoản mang tên "Nhâm Hoàng Khang"

Nghệ sĩ Đức Hải

Trả lời Thanh niên online hôm nay (5/10), nghệ sĩ Đức Hải xác nhận việc ông đã nộp đơn lên Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP.HCM tố cáo một số đối tượng nặc danh uy hiếp, yêu cầu ông chuyển 200 triệu đồng vào tài khoản mang tên "Nhâm Hoàng Khang".

"Sau khi Facebook của tôi bị kiểm soát thì tôi bị tống tiền, có bằng chứng cụ thể. Tôi đã làm đơn gửi Bộ công an để trình báo sự việc. Nhiều tháng qua tôi chỉ im lặng theo đề nghị của cơ quan chức năng để hợp tác làm rõ sự việc", nghệ sĩ Đức Hải nói với báo Thanh niên online.

Theo báo thanh niên, văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP.HCM đã chuyển đơn của nghệ sĩ Đức Hải đến Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP.HCM, để giải quyết theo thẩm quyền.

Nguồn trên đăng tải hình ảnh văn bản cơ quan công an thông báo chuyển đơn của ông Trần Đức Hải (nghệ sĩ Đức Hải), đề ngày 14/6/2021.

Ở một diễn biến khác trước đó, theo Lao động, ngày 2/6, mạng xã hội dậy sóng trước vụ lùm xùm văng tục, chửi bậy từ tài khoản Facebook của nghệ sĩ Đức Hải. Nam nghệ sĩ giải thích rằng tài khoản mình bị hack nhưng sau đó lại xác nhận rằng bài viết chửi bậy là do cậu con nuôi "nghịch dại". Cũng theo Lao động, nghệ sĩ Đức Hải khi đó còn cho biết đã nhận được hàng loạt tin nhắn "tống tiền" từ một số đối tượng giỏi về IT. "Ngày 8/6, Nhâm Hoàng Khang tiết lộ đã tìm ra người mạo danh anh để tung tin tống tiền diễn viên Đức Hải. Đáng chú ý, người này còn cho rằng người thuê dịch vụ spam tin nhắn này có thể liên quan đến nghệ sĩ Đức Hải, khi một trong các số điện thoại của người mua dịch vụ tin nhắn giả mạo anh lại trùng khớp với số điện thoại của Đức Hải", báo Lao động cho hay.

Tác giả: PV (tổng hợp)

Nguồn tin: Doanh nghiệp & Tiếp thị