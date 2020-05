Nghệ An: Yêu cầu nhanh chóng di dời công trình hạ tầng kỹ thuật cho cao tốc Bắc – Nam

Để đảm bảo tiến độ giải phóng mặt bằng thi công dự án đường bộ cao tốc Bắc – Nam phía Đông, đoạn qua địa bàn tỉnh Nghệ An theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 442/CĐ-TTg, UBND tỉnh Nghệ An đã ban hành Công văn số 2625/UBND-CN ngày 29/4 yêu cầu Sở TT&TT, Viễn thông Nghệ An, Chi nhánh Viettel Nghệ An và Công ty cổ phần cấp nước Nghệ An khẩn trương phối hợp với Hội đồng GPMB các huyện, thị xã tập trung triển khai quyết liệt các nhiệm vụ được giao.

Được biết, trong thời gian vừa qua, UBND tỉnh Nghệ An thường xuyên đôn đốc, chỉ đạo các sở, ngành cùng các địa phương có tuyến đường đi qua triển khai rất quyết liệt công tác giải phóng mặt bằng, tập trung đẩy nhanh tiến độ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, di dời các công trình hạ tầng kỹ thuật để bàn giao mặt bằng cho Chủ đầu tư đảm bảo tiến độ thực hiện dự án đường cao tốc Bắc – Nam phía đông đã được Chính phủ, Bộ GTVT yêu cầu.

Tỉnh Nghệ An yêu cầu phải di dời xong các công trình hạ tầng kỹ thuật phục vụ dự án đường cao tốc Bắc – Nam phía Đông trước ngày 30/7/2020

Tuy nhiên, theo báo cáo của Cơ quan thường trực Ban chỉ đạo, tình hình thực hiện công tác di dời các công trình hạ tầng kỹ thuật đang còn chậm. Hiện tại, các đơn vị chủ sở hữu công trình hạ tầng kỹ thuật và địa phương chưa phối hợp, cung cấp các văn bản, tài liệu liên quan để hoàn thành phê duyệt phương án di dời... làm ảnh hưởng rất lớn đến tiến độ bàn giao mặt bằng dự án.

Để đảm bảo tiến độ giải phóng mặt bằng thi công dự án đường bộ cao tốc Bắc – Nam phía Đông, đoạn qua địa bàn tỉnh Nghệ An, UBND tỉnh Nghệ An giao Sở TT&TT ưu tiên thời gian thẩm định phương án di dời cáp viễn thông VNPT và cáp viễn thông Viettel khi Hội đồng GPMB các địa phương trình.

Viễn thông Nghệ An, Chi nhánh Viettel Nghệ An, Công ty cổ phần cấp nước Nghệ An xác nhận các khối lượng bị ảnh hưởng, cung cấp các hồ sơ, tài liệu liên quan cho Hội đồng GPMB các huyện, thị xã để làm cơ sở lập, trình thẩm định phương án di dời.

Các cơ quan phối hợp Hội đồng GPMB huyện, thị xã trình phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật chậm nhất xong trước 10/5/2020; tổ chức triển khai thực hiện, di dời xong trước ngày 30/7/2020.

Tác giả: Đình Tiệp

Nguồn tin: Báo Tài nguyên & Môi trường