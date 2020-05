Nghệ An yêu cầu kiểm tra việc trẻ mầm non đeo khẩu trang khi ngủ

Hình ảnh học sinh Trường mầm non Hưng Đạo, xã Hưng Đạo, huyện Hưng Nguyên, Nghệ An đeo khẩu trang khi ngủ - Ảnh: Facebook

Sáng 7-5, trao đổi với Tuổi Trẻ Online, ông Nguyễn Trọng Hoàn - chánh văn phòng Sở GD-ĐT tỉnh Nghệ An - cho biết sở đã yêu cầu Phòng GD-ĐT huyện Hưng Nguyên kiểm tra, chấn chỉnh một trường mầm non có học sinh nằm ngủ đeo khẩu trang để phòng chống dịch COVID-19.

Theo ông Hoàn, các trẻ mầm non có thời gian học ít, chủ yếu là các hoạt động vui chơi tập trung ngoài giờ. Thời gian ngủ trưa, các em đã được giãn cách, nằm ngủ quay đầu nhau rồi nên các giáo viên không cần thiết phải cho các em đeo khẩu trang vì ở độ tuổi các em đeo khẩu trang khi ngủ có thể bị ngạt.

Trước đó, hai ngày qua, trên mạng xã hội xôn xao bức ảnh chụp học sinh Trường mầm non Hưng Đạo, xã Hưng Đạo, huyện Hưng Nguyên, Nghệ An khi ngủ cũng đeo khẩu trang. Trong bức ảnh, hai em nằm một chỗ đều đeo khẩu trang và nằm quay đầu với nhau. Nhiều người bày tỏ lo ngại học sinh mầm non khi ngủ cũng bịt khẩu trang sẽ bị thiếu oxy, bị ngạt…

Bà Phạm Hiền Lương - hiệu trưởng Trường mầm non Hưng Đạo - cho biết trường không bắt buộc trẻ khi ngủ phải đeo khẩu trang mà chỉ yêu cầu giáo viên hướng dẫn cho các em ngủ giãn cách. Tuy nhiên, buổi trưa sau khi ăn cơm xong, các em vệ sinh cá nhân rồi một số em lấy khẩu trang đeo vào. Bức ảnh được giáo viên chụp và chia sẻ lên mạng xã hội.

"Khi học sinh vào cổng trường đều đeo khẩu trang, được đo thân nhiệt và rửa tay khử trùng. Nhà trường sẽ rút kinh nghiệm, hướng dẫn các em không cần đeo khẩu trang khi ngủ nữa" - bà Lương nói.

