Nghệ An: Xưởng chế biến chè bất ngờ bốc cháy lúc rạng sáng

Ngày 15/1, thông tin từ Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PCCCC & CNCH), Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị này vừa khống chế thành công đám cháy tại Xưởng chế biến chè xã Hùng Sơn, huyện Anh Sơn (Nghệ An).

Theo đó, vào lúc 2h30 ngày 15/1, Trung tâm chỉ huy 114, Phòng Cảnh sát PCCCC & CNCH, Công an tỉnh Nghệ An nhận được thông tin báo cháy tại 1 xưởng chế biến chè trên địa bàn xã Hùng Sơn, huyện Anh Sơn.

Lực lượng PCCCC&CNCH khống chế đám cháy

Ngay lập tức, Công an tỉnh đã chỉ đạo Đội CC&CNCH số 5, số 6 xuất 2 xe chở phương tiện, 3 xe chữa cháy cùng 24 cán bộ, chiến sỹ nhanh chóng tới hiện trường.

Khu vực xưởng có nhiều vật liệu dễ cháy khiến công tác khống chế khó khăn

Tại hiện trường, bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng PCCCC&CNCH triển khai các đội hình chữa cháy và ngăn cháy lan, di chuyển các tài sản có giá trị đến khu vực an toàn.

Sau khoảng 20 phút có mặt, lực lượng PCCCC & CNCH đã khống chế được đám cháy

Sau khoảng 20 phút, lực lượng chức năng đã khống chế được đám cháy. Hiện, Công an huyện Ạnh Sơn đang điều tra nguyên nhân vụ hỏa hoạn; đồng thời, kiểm đếm, thống kê tài sản bị hư hỏng.

