Nghệ An: Xuất hiện vết nứt lớn trên Quốc lộ 7 gần hồ Thủy điện Bản Ang

Theo phản ánh của người dân, tại Km165+300 trên Quốc lộ 7, thuộc địa phận bản Ang, xã Xá Lượng, huyện Tương Dương (Nghệ An) đã xuất hiệt vết nứt phía taluy âm dài chừng 30m. Đặc biệt, vết nứt hằn sâu vào giữa tim đường.

Người dân tham gia giao thông cho biết, vết nứt đã xuất hiện từ khá lâu.

"Khi Thủy điện bản Ang ngăn nước đã bắt đầu xuất hiện hiện tượng sạt lở đất ở khu vực này. Sau đó một thời gian thấy công nhân vào xây kè và đổ bê tông. Tuy nhiên, chỉ một thời gian ngắn đã bắt đầu có hiện tượng nứt. Hiện nay vết nứt đã hở to và ăn sâu vào lòng đường", một người dân nói.

Hệ thống lan can của đoạn đường cũng đang bị tách ra bởi vết nứt ngày càng lớn.

Những vết nứt ngày càng lớn, nguy cơ đứt đường đang hiện hữu.

Việc xuất hiện vết nứt khiến mặt QL7 ngày một lún xuống, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn cho người và phương tiện tham gia giao thông qua đây.

Ông Lê Viết Sinh, Hạt trưởng Hạt quản lý đường bộ Cửa Rào (thuộc Công ty 495) thừa nhận, vết nứt vừa mới xuất hiện. Phía Hạt đã gửi báo cáo xuống công ty và cục Quản lý đường bộ. Cũng theo ông Sinh, việc xử lý vết nứt sẽ do Thủy điện bản Ang khắc phục.

Ngoài vị trí Km165+300, đoạn Km165=450 cũng xuất hiện khá nhiều vết nứt ở taluy âm. Các vết nứt đều nằm cạnh lưu vực lòng hồ thủy điện Bản Ang.

Được biết, Quốc lộ 7 là tuyến giao thông hết sức quan trọng. Đây không chỉ là "địa chỉ đỏ" kết nối giao thông đi lại của người dân trong tỉnh Nghệ An nói chung và người dân Tây Nam Nghệ An nói riêng mà còn có ý nghĩa to lớn về mặt an ninh quốc phòng.

An ninh Tiền tệ sẽ tiếp tục thông tin./.

Tác giả: Phương Hồ

Nguồn tin: antt.nguoiduatin.vn