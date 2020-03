Nghệ An: Xử phạt một cơ sở sản xuất giấy vệ sinh giả mạo về nguồn gốc

Lực lượng QLTT Nghệ An thu giữ số lượng lớn giấy vệ sinh được làm giả nhãn hiệu tại cơ sở sản xuất của ông Nguyễn Anh Thắng

Theo thông tin từ Tổng cục QLTT, từ nguồn tin báo, ngày 09/3/2020 Đoàn kiểm tra Đội QLTT số 10 – Cục QLTT Nghệ An đã xuống kiểm tra cơ sở sản xuất giấy vệ sinh do ông Nguyễn Anh Thắng làm chủ tại địa chỉ tại xóm 4 xã Hưng Thịnh, huyện Hưng Nguyên, Nghệ An.

Tại thời kiểm kiểm tra, cơ sở đang sản xuất, đóng gói một số lượng giấy vệ sinh gồm: 50 bịch giấy vệ sinh nhãn hiệu Hoàng Phát, sản xuất tại cơ sở sản xuất giấy Việt Pháp, địa chỉ cụm CN giấy Phong Khê, TP Bắc Ninh; 160 bịch giấy vệ sinh nhãn hiệu Hoa Việt, sản xuất tại công ty giấy Hoa Việt, địa chỉ khu công nghiệp Thăng Long, Hà Nội; 25 bịch giấy vệ sinh Hàng Không, sản xuất tại công ty cổ phần in Hàng Không, địa chỉ số 200 Nguyễn Sơn, phường Bồ Đề, Quận Long Biên, TP Hà Nội.

Qua kiểm tra, xác minh thực tế toàn bộ số giấy vệ sinh nói trên được sản xuất, đóng gói tại Cơ sở của ông Thắng - xóm 4 xã Hưng Thịnh, huyện Hưng Nguyên, Nghệ An.

Đội QLTT số 10 - Cục QLTT Nghệ An đã tiến hành lập Biên bản vi phạm hành chính đối với hành vi vi phạm sản xuất hàng hóa giấy vệ sinh có nhãn hàng hóa, bao bì hàng hóa ghi chỉ dẫn giả mạo về nguồn gốc hàng hóa, nơi sản xuất; Phạt hành chính 7,5 triệu đồng; buộc tiêu hủy toàn bộ số hàng hóa nói trên có trị giá gần 14 triệu đồng.

Tác giả: Anh Vũ

Nguồn tin: Báo Pháp luật Việt Nam