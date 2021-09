Nghệ An: Xử phạt hành chính 3 quầy thuốc vi phạm phòng chống dịch

Các nhà thuốc bị xử phạt gồm: Nhà thuốc Long Châu 73 (Địa chỉ: Số 129, đường Hồng Sơn, phường Hồng Sơn, TP. Vinh, tỉnh Nghệ An); Quầy thuốc của Công ty TNHH Dược Chiến Thắng (Địa chỉ: xóm 1, xã Hưng Thịnh, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An); Nhà thuốc An Lộc Phát (Địa chỉ: Số 75, đường Cao Xuân Huy, phường Vinh Tân, TP. Vinh, Nghệ An)

Đây đều là những quầy thuốc liên quan đến 2 bệnh nhân COVID-19 là mẹ con ở khối 2, phường Vinh Tân, TP. Vinh được cơ quan chức năng công bố vào các ngày 25, 26/9.

Bán thuốc ho, sốt, cảm cúm cho người dân mà không yêu cầu khai báo y tế, đo thân nhiệt khai thác dịch tễ... 3 quầy thuốc đã bị xử phạt (ảnh minh họa)

Được biết, 3 quầy thuốc này đã bán thuốc ho, sốt, cảm cúm mà không yêu cầu người mua khai báo y tế, đo thân nhiệt, khai thác thông tin dịch tễ của người cần dùng thuốc; không cung cấp thông tin về người sử dụng, người mua các loại thuốc ho, hạ sốt, cảm cúm... cho trung tâm y tế các huyện, thành, thị để kịp thời phát hiện, sàng lọc, truy vết, cách ly, lấy mẫu xét nghiệm đối với các trường hợp nghi ngờ nhiễm vi rút SARS-CoV-2 và quy định trong kinh doanh dược đối với các cơ sở.

Bên cạnh việc xử phạt, Sở Y tế đã tiến hành đánh giá duy trì đáp ứng thực hành tốt GDP và GPP, thu hồi Giấy chứng nhận thực hành tốt phân phối thuốc GDP/thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc GPP và Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc của 3 cơ sở nêu trên và Công ty Cổ phần Dược phẩm Nhân Hòa Thành Đạt (Địa chỉ: số 1, đường Cao Thắng, phường Hồng Sơn, TP. Vinh, tỉnh Nghệ An).

Tác giả: Gia An (T/h)

Nguồn tin: antt.nguoiduatin.vn