Nghệ An: Xét nghiệm trường hợp đi về từ Đà Nẵng có biểu hiện ho sốt

Hiện nay, cả 2 người này vẫn phải thực hiện cách ly tại Trung tâm Y tế huyện Quỳ Châu để ngành Y tế theo dõi và lấy mẫu xét nghiệm lần 2 trong những ngày tới. Công tác khoanh vùng, rà soát, theo dõi những người tiếp xúc vẫn đang tiếp tục được tiến hành.

Ngoài 2 trường hợp mẹ con bà Cao Thị Sửu và Võ Đức Hạnh, 01 bệnh nhân khác cũng đang được cách ly tại Trung tâm Y tế huyện Quỳ Châu cũng đã được xét nghiệm và cho kết quả âm tính với virus SARS-CoV-2.

Lịch trình di chuyển của bệnh nhân Võ Đức Hạnh và bà Cao Thị Sửu được các cơ quan chức năng điều tra, xác định là ngày 19/7/2020, bệnh nhân đi khám và nằm viện tại Khoa Ngoại Bệnh viện Đà Nẵng và ra viện vào ngày 22/7/2020. Trong thời gian này, mẹ bệnh nhân có đi cùng, chăm sóc. Tối ngày 22/7, bệnh nhân và mẹ bắt xe trở về thị trấn Tân Lạc.

Trung tâm Y tế huyện Quỳ Châu - Nơi 2 mẹ con bệnh nhân Võ Đức Hạnh đang cách lý

Chiều 31/7, bệnh nhân vào khám bệnh tại Trung tâm Y tế huyện Quỳ Châu với các triệu chứng sốt cao, đau họng, nhức đầu, đau mỏi người. Ngay lập tức, bệnh nhân Võ Đức Hạnh và bà Cao Thị Sửu được Trung tâm Y tế huyện cách ly.

Tối ngày 31/7, cán bộ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh đã lên Quỳ Châu thực hiện lấy mẫu bệnh phẩm đối với 2 mẹ con và thực hiện xét nghiệm.

Các cơ quan chức năng huyện Quỳ Châu đã nhanh chóng thực hiện các biện pháp phun phòng, vệ sinh môi trường và điều tra xác định những người tiếp xúc gần với bệnh nhân Cao Đức Hạnh và bà Cao Thị Sửu; ra quyết định cách ly tại nhà đối với những người này.

Được biết, bệnh nhân Võ Đức Hạnh sau khi trở về từ Đà Nẵng cũng đã đi rất nhiều chỗ đông người như đi ăn bún, mua điện thoại tại siêu thị, đi mua thuốc, đi giỗ. Cơ quan chức năng xác định có 36 người bắt buộc phải cách ly tại nhà phòng, chống Covid-19 do có tiếp xúc gần với 2 trường hợp này.

Được biết, tỉnh Nghệ An đã xác định được hàng nghìn người đi về từ vùng có dịch như Đà nẵng, Quảng Ngãi, TP Hồ Chí Minh. Trong đó, có các trường hợp có biểu hiện nghi ngờ như ho, sốt…đã được ngành Y tế Nghệ An nhanh chóng cho tiến hành xét nghiệm Covid-19. Rất may, hiện nay các trường hợp này đều cho kết quả âm tính với virus SARS-CoV-2.

Tác giả: Phạm Tuân

Nguồn tin: Báo Tài nguyên và Môi trường