Nghệ An: Xe quá khổ, quá tải "trẩy hội" trên Quốc lộ 7

Theo phản ánh của người dân, liên tiếp trong thời gian gần đây xảy ra tình trạng nhiều xe tải chở vật liệu có dấu hiệu quá khổ, quá tải hoạt động rầm rộ trên Quốc lộ 7 đoạn qua các huyện của tỉnh Nghệ An.

Video người dân bức xúc trước tình trạng xe quá khổ, quá tải trên Ql 7

Ông Bùi Văn S. - Thôn 1, xã Lĩnh Sinh (Anh Sơn - Nghệ An), bức xúc: Không kể ngày đêm, các xe tải chở cát, đá hoạt động rầm rộ. Xe chở cát thì đầy nước, chảy tràn ra đường. Xe chở đá thì đầy, cao ngút làm rơi vãi, bắn cả ra đường. Có lần bắn làm người đi đường vỡ cá mũi...

Có mặt tại Km47 Quốc lộ 7 chưa đầy 30 phút, chúng tôi dễ dàng ghi nhận được vô số xe tải cơi nới, chở đầy thùng, che đậy sơ sài... đua nhau vận chuyển hàng hóa về xuôi. Được biết, các xe chở vật liệu chủ yếu lấy cát ở các bến ở xã Lĩnh Sơn, Khai Sơn cùng một số bến bãi khác.

Các xe tải chở cát từ các bến trên địa bàn huyện Anh Sơn...

Là người thường xuyên di chuyển trên Quốc lộ 7, ông H. V. N cho biết: Thực trạng kéo dài từ lâu rồi. Trông rất nguy hiểm. Cứ xe chở cát chạy qua là người đi xe máy bị té bẩn hết do xe luôn trong tình trạng cán lẫn nước...

Quốc lộ 7 hư hỏng, xuống cấp

Thực trạng này khiến nhiều vị trí trên Quốc lộ 7 bị hư hỏng, xuống cấp. Đơn cử từ Km47-Km48 nhiều đoạn bị sụt lún, tạo thành khe, rãnh sâu, mất an toàn giao thông.

Một số hình ảnh ghi nhận được của PV trên Quốc lộ 7, đoạn qua tỉnh Nghệ An:

Oằn mình trên Ql 7 đoạn qua xã Lĩnh Sơn (Anh Sơn - Nghệ An)

Thi nhau "dày xéo" Ql 7

Nước từ các xe chở cát chảy lênh láng

Thêm một xe tải có dấu hiệu quá khổ, quá tải

Người đi đường khốn khổ với các xe tải chở cát lẫn nước...

Xe chở keo có dấu hiệu quá khổ

Những xe tải cơi nới chờ "ăn" hàng

Một xe tải "khủng" nghênh ngang trên Ql 7, đoạn qua huyện Đô Lương - Nghệ An

