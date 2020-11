Nghệ An: Xe cơi nới thùng đổ dồn về miền núi, CSGT làm ngơ?

Xe Hồng Trường cơi thùng, chở có ngọn ngang nhiên hoạt động trước mặt Huyện ủy, UBND huyện Kỳ Sơn

Xe nhỏ chấp hành, xe to cơi nới

Những ngày vừa qua, PV Báo Giao thông có mặt trên tuyến QL7, đoạn qua thị trấn Mường Xén, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An. Theo ghi nhận, trên tuyến có khá nhiều xe tải các loại hoạt động. Tuy nhiên, điều khiến nhiều người dân ở nơi đây bức xúc, bất bình là hầu hết các xe tải nhỏ, xe ben tuân thủ quy định pháp luật thì có rất nhiều xe tải trọng lớn như loại xe Howo gắn tên một số công ty lại ngang nhiên cơi nới thành thùng, chở đá có ngọn.

Trong các xe nói trên, nhiều nhất phải kể đến xe gắn tên Công ty Hồng Trường, gồm có: 37C - 119.75, 37C - 156.10, 37C - 266.28, 37H - 001.12, 37C - 190.43, 37C - 156.10, 37C - 175.30, 37H - 002.13; hay như các xe 37C - 152.33, 37C - 247.80 (Công ty Q.Lộc Qúy), 37C - 355.19, 37C - 154.20 (Công ty Trường Hằng), 37C - 247.82 (Văn Vinh) và 37C - 366.86 (Minh Dung)…

Video xe tải nhỏ - chấp hành, xe tải lớn - cơi thùng chở có ngọn

Theo quan sát, các xe này chủ yếu cơi nới bằng cách hàn các tấm sắt cố định lên thành thùng xe. Xe cơi nới ít thì 30 - 40cm, xe cơi nới nhiều lên đến khoảng hơn 1m.

"Ngày nào họ cũng chạy ầm ầm, họ chở đá từ mỏ đá Hồng Trường trên đường Tây Nghệ An (QL16) xuống các xã phía dưới như: Hữu Kiêm, Chiêu Lưu, Bảo Thắng... Xe nào cũng cơi thùng, chở cao ngút ngọn, vậy mà không hiểu sao CSGT không xử phạt?" - một người dân ở khối 5, thị trấn Mường Xén thắc mắc.

Anh Lương Văn Chôm (ở xã Hữu Lập, huyện Kỳ Sơn) lo lắng: Những xe này chạy ngoài quốc lộ còn đỡ, chứ vào trong đường xã là phá nát hết đường, người dân khổ lắm.

Đúng như những gì người dân phản ánh, trong suốt quá trình tác nghiệp trên tuyến đường QL7 đoạn qua thị trấn Mường Xén, ống kính PV đã rất nhiều lần ghi hình được lực lượng CSGT - TT đang làm nhiệm vụ trên tuyến nhưng các xe cơi thùng, chở có ngọn vẫn ngang nhiên hoạt động. Điển hình nhất là sáng 25/11, xe chuyên dụng của CSGT Công an Kỳ Sơn đi ngay sau xe tải cơi thùng gắn tên Công ty Q.Lộc Quý nhưng không hề dừng xe kiểm tra hay xử lý.

Trong khi xe chiếc xe tải nhỏ chấp hành quy định về kích thước thành thùng thì xe HOWO gắn tên Công ty Q.Lộc Quý lại cơ thùng nhiều tầng cao lên đến hơn 1m.

Có xe của lãnh đạo huyện

Lên thị trấn Mường Xén hỏi Công ty Hồng Trường thì không ai không biết. Ngoài dàn xe ngang nhiên cơi thùng như đã nói ở trên, công ty này còn sỡ hữu một mỏ đá đóng tại Km 400+900 QL16.

Một nhà xe nữa mà người dân địa phương cũng nhắc tới là xe của Công ty TNHH Trường Hằng. Ông chủ nhà xe này là ông Nguyễn Xuân Trường, hiện là Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Kỳ Sơn.

Ngoài 2 con xe nghênh ngang cơi thùng, vừa qua ông Trường còn xây dựng một gara ô tô nằm trên đất của Lâm Trường Kỳ Sơn giao cho bố mẹ vợ ông Trường sử dụng, chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất…

Ngoài sự phá hoại kết cấu đường bộ, gây tiềm ẩn nguy cơ TNGT thì việc xe tải trọng lớn ngang nhiên cơi nới thành thùng ở Kỳ Sơn còn tạo nên sự cạnh tranh không lành mạnh giữa các đơn vị vận tải.

Ông Nguyễn Xuân Trường thừa nhận 2 con xe 37C - 355.19, 37C - 154.20 là xe của công ty. Khi được hỏi tại sao làm cán bộ lãnh đạo địa phương mà không chấp hành quy định của pháp luật về kích thước thành thùng xe thì ông Trường cho biết: Tôi cũng mong tất cả các xe đều chấp hành đúng quy định về kích thước thành thùng. Bởi, nếu chấp hành đúng thì không những không hư đường mà còn đỡ hư xe. Thế nhưng, giờ các xe khác đều không chấp hành, mình cũng rất khó...

Xe tải Công ty Trường Hằng của Trưởng phòng NN&PTNT huyện Kỳ Sơn cơi thùng

Không có chuyện xe “vua”

Đó là khẳng định của Trung tá Nguyễn Ngọc Thọ - Phó Trưởng Công an huyện Kỳ Sơn. “Mỗi hành vi vi phạm khi bị phát hiện đều bị xử lý. Tuy nhiên, Kỳ Sơn là huyện có diện tích rất lớn, trong quá trình tuần tra kiểm soát, lực lượng không thể khép kín 24/24 nên các xe vẫn chạy lọt chứ không có chuyện xe “vua” hay bảo kê của lực lượng chức năng”, Trung tá Thọ nói.

Cũng khẳng định không có chuyện xe “vua” hay bảo kê, Trung tá Và Bá Bì - Đội trưởng Đội CSGT Công an huyện Kỳ Sơn cho biết thêm: Công an huyện Kỳ Sơn được Công an tỉnh cho phép tuần tra, kiểm soát trên tất cả các tuyến quốc lộ trên địa bàn. Tính từ 15/12/2019 - 15/11/2020, Công an huyện Kỳ Sơn đã huy động tối ta lực lượng phương tiện, thiết bị tổ chức 684 ca tuần tra kiểm soát. Phát hiện, lập biên bản vi phạm hành chính 871 trường hợp với tổng số tiền xử phạt nộp ngân sách nhà nước lên đến hơn 1,2 tỷ đồng. Tuy nhiên, trong số 871 trường hợp vi phạm thì Công an Kỳ Sơn chỉ xử phạt được 2 trường hợp xe ô tô quá tải.

Theo Công an huyện Kỳ Sơn không có chuyện "xe vua" hay bảo kê của lực lượng chức năng đối với xe quá khổ, quá tải

Việc cơi nới thành thùng, chở hàng có ngọn là hành vi bị pháp luật nghiêm cấm từ lâu. Hành vi này không chỉ phá hoại kết cấu đường bộ, gây nguy cơ tiềm ẩn TNGT mà còn tạo nên sự cạnh tranh không lành mạnh giữa các đơn vị vận tải. Huyện ủy, UBND, Công an huyện Kỳ Sơn đều nằm ngay sát QL7 đoạn qua thị trấn Mường Xén.

Phải chăng những chiếc xe khổng lồ mà PV đề cập nói trên có phép tàng hình mà lãnh đạo địa phương không thấy để chỉ đạo; CSGT không thấy để kiểm tra, xử phạt. Hay chăng, vì một lý do nào đó mà “con voi” vẫn chui lọt “lỗ kim” (!?).

Tác giả: Sỹ Hòa

