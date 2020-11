Nghệ An: Xe chở cát che chắn sơ sài gây ô nhiễm bụi trên các tuyến quốc lộ

Thời gian gần đây, người dân sống hai bên Quốc lộ 7, đoạn qua huyện Đô Lương và Quốc lộ 1 đoạn qua huyện Diễn Châu tỉnh Nghệ An bức xúc khi phải “sống chung với bụi” do nhiều xe tải chở cát từ các mỏ trên địa bàn thường xuyên lưu thông qua đây. Các xe chở đầy cát che chắn sơ sài khiến vật liệu rơi vãi xuống đường gây ô nhiễm bụi, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống của người dân và người tham gia giao thông.

Dưới đây là những hình ảnh mà phóng viên Tạp chí Kinh tế Môi trường ghi nhận được.

Your browser does not support the video tag.

Tác giả: Tiến Đạt

Nguồn tin: Tạp chí Kinh tế Môi trường