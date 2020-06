Nghệ An: Xã kê khống, tăng thêm diện tích bị thiệt hại để nhận hỗ trợ

Cánh đồng nuôi cá lúa xã Xuân Lâm, huyện Nam Đàn (Nghệ An).

Căn cứ Quyết định số 48/2017/QĐ-UBND ngày 5/2017 của UBND tỉnh Nghệ An Quy định chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh trên địa bàn tỉnh Nghệ An và Công văn số 110/NN&PTNT ngày 18/11/2019 của Phòng NN&PTNT huyện Nam Đàn về việc lập hồ sơ hỗ trợ khôi phục sản xuất do mưa lớn từ ngày 14 đến 17/10/2019, UBND xã Xuân Lâm tờ trình gửi UBND và Phòng NN&PTNT về việc đề nghị hỗ trợ kinh phí khôi phục sản xuất thủy sản do mưa lớn.

Theo đó, tổng số tiền được đề nghị hỗ trợ là hơn 430 triệu đồng. Trong đó, UBND xã kê khai Tổng diện tích nuôi ao hồ nhỏ thiệt hại trên 70% là 11.630 ha; thiệt hại từ 30 - 70% là 22,462 ha; Diện tích nuôi cá lúa thiệt hại trên 70% là 22,540 ha…

Tờ trình xin hỗ trợ của xã Xuân Lâm gửi UBND huyện Nam Đàn.

Sau khi UBND xã Xuân Lâm có Tờ trình, Quyết định phê duyệt diện tích bị thiệt hại do đích thân ông Nguyễn Thạc Dương, Chủ tịch UBND xã ký gửi Phòng NN&PTNT, UBND huyện Nam Đàn và huyện này cũng có báo cáo, tờ trình gửi sở, ngành chuyên môn và UBND Tỉnh Nghệ An để nhận tiền hỗ trợ của nhà nước về thiệt hại thủy sản do mưa lũ gây ra thì sau đó đã xảy ra tình trạng “lùm xùm” tại địa phương này.

Theo phản ánh của người dân, UBND xã Xuân Lâm đã kê khống, tăng diện tích để nhận tiền hỗ trợ của nhà nước. Theo hồ sơ thống kê thiệt hại, xóm 14, xã Xuân Lâm đã thống kê diện tích thiệt hại về nuôi cá lúa lên đến 87.000 m2 (trong đó: Hộ ông Trần Văn Lương : 20.000 m2; hộ ông Trần Anh Dũng: 52.000 m2; hộ ông Nguyễn Xuân An: 15.000 m2).

Tổng diện tích các xóm có ao hồ nuôi cá bị thiệt hại do mưa lũ vừa qua.

Sau khi có phản ánh, UBND xã Xuân Lâm đã tiến hành kiểm tra, xác minh lại. Theo đó, riêng, hộ ông Trần Anh Dũng trong hồ sơ đề nghị hỗ trợ là 52. 000 m2 nhưng thực tế hộ gia đình này chỉ nuôi 22.620 m2 cá lúa.

Diện tích thiệt hại của ông Trần Anh Dũng và các hộ khác trong xóm được UBND xã thống kê gửi cấp trên để nhận tiền hỗ trợ của nhà nước.

Dù hồ sơ thống kê thiệt hại đã được gửi đi cấp trên gần nửa năm nay, nhưng trước áp lực của dư luận và người dân, hiện UBND xã Xuân Lâm buộc phải tiến hành kiểm tra lại toàn bộ diện tích thiệt hại của các hộ xóm 14 nói riêng, cũng như toàn địa bàn xã này nói chung.

Chia sẻ về việc này, ông Nguyễn Đình Thế, Phó phòng Nông nghiệp & Phát triển nông thôn huyện Nam Đàn cho biết: Trước đây phòng đã nhận được Hồ sơ Hỗ trợ kinh phí khôi phục sản xuất thủy sản do mưa lớn từ ngày 14/10/2019 đến 17/10/2019 của xã Xuân Lâm và huyện cũng đã gửi Tỉnh.

Tuy nhiên, sau khi nhận được phản ánh về việc xã Xuân Lâm kê khai diện tích thiệt hại chưa chính xác, huyện cũng đã chỉ đạo xã này kiểm tra, rà soát lại toàn bộ và báo cáo với huyện”.

UBND xã Xuân Lâm phải kiểm tra, rà soát lại toàn bộ và báo cáo với cấp trên về diện tích ao hồ nuôi cá thiệt hại do kê khai khống, tăng thêm để nhận tiền hỗ trợ của nhà nước.

Rất may, việc hỗ trợ kinh phí này chưa được giải ngân, cả huyện vẫn chưa nhận được kinh phí từ tỉnh nên việc yêu cầu xã Xuân Lâm làm báo cáo lại sẽ thuận lợi hơn. Từ đó, huyện cũng sẽ có báo cáo và thống kê lại rồi gửi với tỉnh về vấn đề này - ông Nguyễn Đình Thế cho biết thêm.

Theo đại diện Phòng Tài chính Kế hoạch huyện Nam Đàn cho biết thêm, hiện nay nguồn tiền hỗ trợ nuôi cá cho người dân bị thiệt hai do mưa lũ vào tháng 10/2019 đến nay vẫn chưa về. Vì vậy người dân chưa thể nhận được hỗ trợ kinh phí của nhà nước về vấn đề này.

