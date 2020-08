Nghệ An: Vụ xả thải kinh hoàng “bức tử” cả người dân và bãi biển: Sai phạm liên hoàn

Ngang nhiên xây dựng công trình không phép

Cụ thể, ngày 19 tháng 4 năm 2018, ông Nguyễn Hữu Tuy - Chủ tịch UBND TX Hoàng Mai có quyết định số 368/QĐ-XPVPHC “Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực xây dựng” đối với hộ ông Lê Duy Khánh.

“Đã thực hiện hành vi vi phạm hành chính: Xây dựng công trình không có giấy phép xây dựng (theo quy định phải có giấy phép xây dựng). Công trình vi phạm gồm nhà cấp 4 (nhà số 1), diện tích 144m; nhà số 02: diện tích 80,39m; nhà số 03: diện tích 15,86m; nhà số 04: diện tích 28m; các công trình phụ trợ như: tường rào, bê nước, trạm diện, cột và đường dây điện. Theo đó, ông Lê Duy Khánh bị xử phạt 15.000.000 đồng.

Đồng thời, UBND TX Hoàng Mai yêu cầu ông Lê Duy Khánh: Buộc đình chỉ thi công xây dựng công trình, trong thời hạn tối đa 60 ngày. Chủ đầu tư công trình không xuất trình giấy phép xây dựng do cơ quan có thẩm quyền cấp thì bị áp dụng biện pháp buộc tháo dỡ công trình xây dựng. Nếu quá thời hạn mà ông Lê Duy Khánh không tự nguyện chấp hành thì sẽ bị cưỡng chế thi hành theo quy định của pháp luật.

Từng bị xử phạt về hành vi xả nước thải ra khe Hóc

Cụ thể, ngày 9 tháng 9 năm 2019, Chủ tịch UBND TX Hoàng Mai tiếp tục có quyết định xử phạt hộ gia đình ông Trần Xuân Ủy (SN 1983) đã có hành vi vi phạm xả nước thải ra Khe Hóc vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải ra môi trường từ 1,5 đến dưới 3 lần.

Cụ thể, chỉ tiêu Coliform vượt 1.86 lần, BOD vượt 1,15 lần so với QCVN 40:2011/BTNMT. Do đó, UBND TX Hoàng Mai xử phạt ông Trần Xuân Ủy số tiền 25.000.000 triệu đồng đối với hành vi nói trên.

Bên cạnh đó, UBND TX Hoàng Mai xử phạt thêm 2,5 triệu đồng (phạt tăng thêm 10%) đối với chỉ tiêu BOD, vượt 1,15 lần so với QCVN 40:2011/BTNMT quy định tại Khoản 7, Điều 13, Nghị định số 155/2016/NĐ-CP ngày 18 tháng 11 năm 2016 của Chính phủ. Tổng số tiền xử phạt vi phạm hành chính là: 27.500.000 đồng

Theo đó, UBND TX Hoàng Mai buộc ông Trần Xuân Ủy phải thực hiện các biện pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường nước Khe Hóc. Phải chấm dứt ngay hành vi vi phạm xả thải nước thải nuôi trồng thủy sản chưa được xử lý trực tiếp ra môi trường.

Đồng thời yêu cầu ông Trần Xuân Ủy phải xây dựng hệ thống xử lý nước thải nuôi trồng thủy sản theo quy định xong trước ngày 30/11/2019. Nếu quá thời hạn mà ông Trần Xuân Ủy không tự nguyện chấp hành thì sẽ bị cưỡng chế thi hành theo quy định của pháp luật.

Vi phạm chuyển đất rừng sản xuất sang đất nuôi trồng thủy sản

Theo đó, từ ngày 3-5/4/2019, UBND xã Quỳnh Lập tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính đối với ông Trần Xuân Ủy đã có các hành vi vi phạm hành chính khi:

Biên bản xử phạt về hành vi vi phạm hành chính đối với ông Trần Xuân Ủy.

Chuyển mục đích sử dụng đất xây dựng hồ chứa nước (2ha), đất rừng sản xuất (2,59ha) sang đất nuôi trồng thủy sản mà không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép, diện tích dưới 5ha, tại tiểu khu 340A, khoảnh 11, theo bản đồ quy hoạch dự án trồng rừng xây dựng lâm viên - phát triển du lịch sinh thái Đông Hồi của doanh nghiệp trồng rừng Lê Duy Nguyên được phê duyệt của UBND tỉnh Nghệ An.

Biên bản nói rõ, diện tích chuyển mục đích trái phép là 45.900m2.

Trong đó nói rõ, diện tích chuyển mục đích trái phép là 45.900m2. Cụ thể, trên diện tích này ông Trần Xuân Ủy đã đào đắp chia thành 18 ao nuôi tôm, mỗi ao có diện tích khoảng 1.600m (có sơ đồ hiện trạng); giữa các ao nuôi tôm bố trí hệ thống đường giao thông có chiều rộng từ 2 đến 3m; đã lắp đặt xong hệ thống đường ống cấp thoát nước, có 01 ao đã trải xong bạt; hoàn thiện xong 2 tuyến đường điện trong khu vực diện tích cải tạo ao nuôi tôm. Và UBND xã Quỳnh Lập đã yêu cầu ông Trần Xuân Ủy chấm dứt ngay hành vi vi phạm nói trên.

Hồ tôm của gia đình ông Trần Xuân Ủy từng bị UBND TX Hoàng Mai xử phạt vi phạm hành chính khi: Chuyển mục đích sử dụng đất xây dựng hồ chứa nước (2ha), đất rừng sản xuất (2,59ha) sang đất nuôi trồng thủy sản mà không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép.

Tuy nhiên, trước những lần xử phạt nói trên, ông Trần Xuân Ủy vẫn không chịu khắc phục hậu quả mà thời gian gần đây hồ nuôi tôm nói trên ngang nhiên xả nước thải ra khe Hóc và bị người dân phản đối.

Sau khi nhận được đơn thư của người dân xóm Tân Minh, xã Quỳnh Lập, TX Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An - PV Dân trí đã vào cuộc và có loạt bài: Hồ nuôi tôm "bức tử" môi trường, người dân sống trong... kinh hãi!; Hình ảnh kinh hoàng hồ nuôi tôm xả nước thải đen ngòm "bức tử" cả bãi biển; Chính thức đo độ ô nhiễm vụ xả thải "đen ngòm" cả một vùng biển; Giải cứu ô nhiễm bằng cách... tống thẳng dòng nước thải đen ngòm ra biển! Sở TN&MT Nghệ An chốt hạn xử lý vụ xả thải “bức tử” người dân và bãi biển; Vụ xả thải “bức tử” người dân và bãi biển: Doanh nghiệp tiếp tục "làm càn"!) phản ánh tình trạng xả thải nước từ hồ tôm chưa xử lý ra khe Hóc là có căn cứ.

Từ các hồ nuôi tôm nước thải cho chảy theo con khe xuống một ao phía dưới. Tại ao này nước lắng đọng và chảy theo 2 đường ống phi khoảng 30cm...

Từ hai đường ống này nước thải đổ xuống các hồ chứa bên dưới đường 36.

Ngay sau khi báo điện tử Dân trí có loạt bài phản ánh, Sở TN&MT Nghệ An cũng đã chính thức “vào cuộc” và yêu cầu UBND TX Hoàng Mai làm rõ những thông tin báo nêu trước ngày 30/7/2020. Tuy nhiên, đến ngày 17/8 đã quá hạn hơn nửa tháng nhưng Sở TN&MT Nghệ An vẫn chưa có báo cáo trả lời UBND tỉnh Nghệ An cũng như báo Dân trí.

Trong khi chờ đợi kết quả báo cáo từ UBND TX Hoàng Mai và Sở TN&MT Nghệ An - doanh nghiệp nuôi tôm hộ gia đình ông Trần Xuân Ủy tiếp tục đưa máy múc, đào cho nước thải chưa qua xử lý từ các hồ tôm đổ ra khe Hóc và chảy thẳng ra vùng biển Đông Hồi, thôn Tân Minh, xã Quỳnh Lập khiến quần chúng nhân dân càng thêm bức bối hơn.

Nước từ hồ chứa trên đổ vào hồ chứa bên dưới dù không được lắng lọc, xử lý nhưng vẫn xả thải ra môi trường.

Nước chưa xử lý chảy ra khe Hóc...

Dòng khe Hóc nước đen ngòm, mùi hôi thối bốc lên nồng nặc.

Từ dòng khe Hóc, nước thải này đổ thẳng ra bãi biển Đông Hồi, ở xóm Tân Minh, xã Quỳnh Lập khiến cho vùng biển này trở nên ô nhiễm trầm trọng trong thời gian vừa qua.