Nghệ An: Vì sao chủ trương hỗ trợ ngư dân bám biển vẫn nằm trên giấy?

Ngày 7.8, trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Chí Lương – Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản Nghệ An cho biết đã triển khai chủ trương hỗ trợ ngư dân bám biển, tuy nhiên, theo quy trình còn phải chờ.

“Sở Tư pháp đã có văn bản đóng góp ý kiến về dự thảo chính sách hỗ trợ ngư dân, đề nghị xây dựng thành Nghị quyết và trình HĐND tỉnh phê duyệt. Nếu việc này triển khai xong, phải chờ đến phiên họp cuối năm nay của HĐND tỉnh xem xét thông qua thì mới thực hiện được” – ông Nguyễn Chí Lương cho biết.

Như vậy, chủ trương hỗ trợ ngư dân gặp khó khăn không thể triển khai kịp thời do phải tuân theo quy trình, thủ tục hành chính mất rất nhiều thời gian.

Trước đó, theo Chi cục Thủy sản Nghệ An, một bộ phận không nhỏ ngư dân gặp rất nhiều khó khăn do giá nhiên liệu tăng quá cao. Cụ thể, những tháng đầu năm 2022, giá xăng dầu liên tục tăng cao (tăng khoảng 50% so với thời điểm ngày 31.12.2021) kéo các dịch vụ khác tăng theo; chi phí trung bình mỗi chuyến biển bao gồm (dầu diesel, đá, lương thuyền viên, lương thực, thực phẩm, ngư lưới cụ) tăng lên từ 40-60 triệu đồng so với năm 2021.

Bên cạnh đó, nguồn lợi đang suy giảm nghiêm trọng; dịch COVID-19 tiếp tục diễn biến phức tạp, các kênh phân phối sản phẩm thủy sản bị ảnh hưởng; giá sản phẩm thủy sản khai thác không tăng; tình trạng thiếu lao động thường xuyên xảy ra nên thu nhập bình quân lao động giảm còn 1-2 triệu đồng/người/tháng...

Những nguyên nhân nói trên dẫn đến khoảng 30-40% tàu cá nằm bờ, một số bán tàu, đời sống ngư dân gặp nhiều khó khăn. Trước thực trạng nói trên, Chi cục Thủy sản Nghệ An đã có tờ trình đề nghị hỗ trợ ngư dân, được gửi lên UBND tỉnh xem xét.

Được biết, UBND tỉnh Nghệ An đã chỉ đạo Sở NNPTNT hỗ trợ ngư dân là chủ tàu cá có giấy chứng nhận đăng ký tàu cá và giấy phép khai thác thủy sản còn hạn theo quy định, với tổng kinh phí dự kiến hỗ trợ hơn 13 tỉ đồng.

Toàn tỉnh Nghệ An hiện có 3.423 tàu (có 1.172 tàu có chiều dài lớn nhất từ 15m trở lên), với 17.045 lao động trực tiếp trên tàu.

Chủ trương hỗ trợ ngư dân được xây dựng tại thời điểm giá dầu tăng cao, tuy nhiên, khi chưa có quyết định triển khai thì giá dầu đã hạ xuống và chưa biết đến khi nào mới có, do đó, gói hỗ trợ đã không còn kịp thời để giúp ngư dân ở thời điểm khó khăn nhất.

