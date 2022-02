Nghệ An và Singapore trao Biên bản ghi nhớ về hợp tác đầu tư và thương mại

Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và phu nhân tới Singapore, cùng đi có ông Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Nghệ An tham dự Đối thoại doanh nghiệp Việt Nam - Singapore. Tại đây, dưới sự chứng kiến của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý và ngài Douglas Foo - Chủ tịch Liên đoàn Sản xuất Singapore đã trao Biên bản ghi nhớ về hợp tác đầu tư và thương mại nhằm tăng cường hợp tác giữa hai bên trên cơ sở bình đẳng, cùng có lợi.

Toàn cảnh đối thoại doanh nghiệp Việt Nam và Singapore - ảnh: Vietnamnet.vn

Theo nội dung của Biên bản ghi nhớ, Nghệ An và Liên đoàn Sản xuất Singapore thiết lập và duy trì quan hệ hợp tác với mục tiêu tạo điều kiện thuận lợi cho việc kết nối các doanh nghiệp giữa hai bên, tăng cường thu hút đầu tư từ Singapore vào tỉnh Nghệ An và trao đổi thương mại giữa Nghệ An và Singapore trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn mỗi bên, phù hợp với các điều ước quốc tế, văn bản thỏa thuận mà Việt Nam và Singapore là thành viên và các quy định pháp luật của mỗi quốc gia.

UBND tỉnh Nghệ An sẽ tạo điều kiện để hỗ trợ các doanh nghiệp do Liên đoàn Sản xuất Singapore giới thiệu để tìm hiểu đầu tư, kinh doanh, trao đổi thương mại tại Nghệ An nhằm thực hiện các nghiên cứu khả thi và các dự án đầu tư có giá trị gia tăng cao, sử dụng công nghệ hiện đại, thân thiện với môi trường như: Điện tử; công nghiệp hỗ trợ; công nghiệp chế biến nông, lâm, thủy sản; công nghiệp sản xuất sản phẩm tiêu dùng; công nghiệp sản xuất trang thiết bị y tế, dược liệu, dược phẩm.

Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý và ngài Douglas Foo - Chủ tịch Liên đoàn Sản xuất Singapore trao Biên bản ghi nhớ về hợp tác đầu tư và thương mại nhằm tăng cường hợp tác giữa hai bên trên cơ sở bình đẳng, cùng có lợi. Ảnh: Thống Nhất

UBND tỉnh Nghệ An cũng sẽ phối hợp chặt chẽ với Liên đoàn Sản xuất Singapore để tổ chức các chuyến thăm và làm việc của hai bên và các hội thảo xúc tiến đầu tư, thương mại vào tỉnh Nghệ An một cách chu đáo, hiệu quả.

Liên đoàn Sản xuất Singapore sẽ giới thiệu môi trường đầu tư và các lợi thế của tỉnh Nghệ An tới các nhà đầu tư, doanh nghiệp của Singapore có nhu cầu tìm hiểu đầu tư, hợp tác kinh doanh; tạo điều kiện cho các cơ quan nhà nước và các doanh nghiệp tỉnh Nghệ An kết nối, làm việc với các cơ quan nhà nước và các doanh nghiệp Singapore trong các chuyến công tác tới Singapore để xúc tiến đầu tư, thương mại.

Liên đoàn Sản xuất Singapore cũng sẽ hỗ trợ tỉnh Nghệ An tổ chức các hội thảo xúc tiến đầu tư, thương mại bằng hình thức trực tiếp và trực tuyến. Bản ghi nhớ này có hiệu lực trong vòng năm 5 năm kể từ ngày ký và sẽ tự động được gia hạn vào các năm tiếp theo.

Đến thời điểm này, Singapore là 1 trong 14 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới đầu tư vào Nghệ An với 3 dự án có tổng mức đầu tư 203,39 triệu USD, đứng thứ 3 về số vốn. Năm 2021, Nghệ An xuất khẩu sang Singapre với tổng kim ngạch đạt 27,3 triệu USD và nhập khẩu từ đảo quốc sư tử 126 triệu USD.

Tác giả: Nhật Nguyệt

Nguồn tin: thoidai.com.vn