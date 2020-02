Nghệ An: Tuyển sinh trường Phổ thông dân tộc nội trú chất lượng cao có sự phân biệt?

Trường phổ thông dân tộc nội trú chất lượng cao Nghệ An

Ngày 20/08/2019, ông Thái Thanh Quý, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An đã ký Quyết định 3244/ QĐ-UBND về việc thành lập ban chỉ đạo triển khai kế hoạch thí điểm xây dựng các trường trung học trọng điểm chất lượng cao trên địa bàn tỉnh Nghệ An, giai đoạn 2019 - 2023.

Ngày 27/12/2019, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Bùi Đình Long có Quyết định 5427 QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 THPT chuyên Phan Bội Châu; tuyển sinh vào lớp 10 Phổ thông dân tộc nội trú THPT năm học 2019 - 2020.

Kế hoạch tuyển sinh do ông Bùi Đình Long - Phó chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An ký

Điều đáng nói, hiện Nghệ An có 2 trường Phổ thông dân tộc nội trú nhưng chỉ có trường số 1 được xây dựng thí điểm trường chất lượng cao. Thế nhưng trong kế hoạch tuyển sinh do Phó chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Bùi Đình Long ký thì trường Phổ thông dân tộc nội trú chất lượng cao chỉ được tuyển sinh trên địa bàn các huyện: Kỳ Sơn, Tương Dương, Con Cuông, Anh Sơn, Thanh Chương (phía Tây Nam Nghệ An). Còn phía Tây Bắc Nghệ An gồm các huyện: Quế Phong, Quỳ Châu, Quỳ Hợp, Nghĩa Đàn, Quỳnh Lưu, thì không được tuyển sinh. Mặc dầu cả Tây Bắc và Tây Nam tỉnh Nghệ An đều có các đồng bào dân tộc như nhau, vậy tại sao lại có sự phân biệt này?.

Một em học sinh ở xã Châu Hạnh, huyện Quỳ Châu bức xúc: "Cháu có học lực tốt. Bây giờ, cháu muốn vào trường có chất lượng cao để học nâng cao kiến thức. Nhưng hỏi thì thầy cô bảo chỉ phía bên Tây Nam mới được thi vào. Sao lại như vậy chứ?".

Một phụ huynh ở huyện Nghĩa Đàn cũng bức xúc: "Thà tỉnh ra quy định tiêu chuẩn học lực như thế nào thì đủ điều kiện thi tuyển và thi tuyển được bao nhiêu điểm thì đậu vào còn được. Đằng này, bên nào cũng có đứa giỏi, đứa kém. Nhưng chỉ một bên được vào trường chất lượng cao là không công bằng".

Ông Nguyễn Đậu Trương, Hiệu trưởng trường Phổ thông dân tộc nội trú 2 cho rằng: "Theo tôi, đã tuyển sinh là phải công bằng. Phải tuyển sinh cùng lúc, cho học sinh tự do thi tuyển. Sau đó, em nào đủ điều kiện vào học thì tùy nguyện vọng, muốn học trường nào thì học, chứ không thể bắt buộc".

Ông Thái Văn Thành, Giám đốc Sở Giáo dục - Đào tạo Nghệ An cho rằng: "Thứ nhất là từ trước đến nay, UBND tỉnh đã quy định là trường 1 tuyển sinh bên phía Tây Nam còn trường 2 tuyển sinh bên phía Tây Bắc. Thứ hai, nếu tuyển sinh chung như vậy, sợ học sinh sẽ tập trung học trường chất lượng cao thì trường còn lại sẽ không tuyển sinh được. Đây cũng chỉ mới thí điểm. Hết năm nay, chúng tôi sẽ kiểm tra lại chất lượng và sẽ tham mưu UBND tỉnh quyết định".

