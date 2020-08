Nghệ An: “Tử thần” đã được báo trước, mỏ đá vẫn để xảy ra tai nạn chết người?

Mỏ đá vừa bị phạt đã xảy ra tai nạn

Mấy ngày nay, người dân xã Trù Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An vẫn chưa hết bàng hoàng trước sự việc một nam thanh niên tử vong do tai nạn xảy ra ở mỏ đá của Công ty CP vật liệu 99. Được biết, nạn nhân xấu số là anh Trần Văn Th. (19 tuổi), trú xã Trù Sơn, huyện Đô Lương.

Người dân vẫn chưa hết bàng hoàng trước sự việc xảy ra

“Từ khi mỏ đá được mở, người dân chúng tôi đã có ý kiến phản đối. Họ nổ đá ầm ầm bất kể ngày đêm, rồi xe chạy bụi bặm ảnh hưởng đến cuộc sống người dân. Chúng tôi phản ánh nhiều rồi nhưng không được. Điều đáng nói, đây không phải lần đầu tiên mỏ đá này xảy ra tai nạn dẫn đến chết người”, một người dân xã Trù Sơn cho biết.

Trước đó, ngày 1/1/2014, anh Lê Đức C. (36 tuổi) trú tại xã Mỹ Sơn bị rơi khi đang làm việc ở đây. Chưa dừng ở đó, ngày 9/2/2014, anh Lê Đức N. (38 tuổi) công nhân kỹ thuật vận hành máy của Công ty, trú tại huyện Nam Đàn cũng tử vong khi đang làm việc.

Mặc dù vậy, trao đổi với phóng viên Người đưa tin pháp luật, ông Nguyễn Văn Từ, Giám đốc Công ty CP vật liệu 99 vẫn cho hay: “Đây là vụ tai nạn không ai mong muốn. Chúng tôi đang cùng với gia đình tổ chức tang lễ, đồng thời sẽ phối hợp với cơ quan chức năng để làm rõ nguyên nhân vụ việc. Hiện nay công ty đang phải dừng hoạt động để chờ kết luận cuối cùng”.

Mỏ đá nơi xảy ra vụ việc

Về việc này, bà Phạm Thị Bích Thuỷ, Trưởng phòng LĐTB&XH huyện Đô Lương cho biết thêm: “Mỏ đá này là một trong những địa điểm bị cử tri phản ánh nhiều nhất về vấn đề an toàn lao động, ô nhiễm,… vì vậy huyện thường xuyên giám sát, kiểm tra, yêu cầu đơn vị khắc phục. Trước hơn 1 tuần xảy ra vụ việc, UBND huyện cũng vừa mới tiến hành kiểm tra, nhắc nhở xong”.

Được biết, đầu năm 2019, UBND tỉnh Nghệ An cũng thành lập đoàn kiểm tra liên ngành, kiểm tra, đã phát hiện 17/25 mỏ đá không tuân thủ các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động, thực hiện không đúng trình tự khai khác và hệ thống khai thác xác định thiết kết mỏ được phê duyệt. Trong đó có mỏ đá của Công ty CP vật liệu 99. Vì vậy cơ quan chức năng đã tiến hành phạt hành chính mỏ đá với số tiền là 80 triệu đồng.

Thành lập đoàn kiểm tra xác định nguyên nhân vụ việc

Theo tìm hiểu của phóng viên Tạp chí Người đưa tin pháp luật, nạn nhân vừa tử vong vào ngày 17/6 mới đây lại không phải là lao động có hợp đồng của mỏ đá. Nạn nhân là con trai của một công nhân làm việc tại mỏ, trong thời gian chờ đi xuất khẩu lao động thì mới vào làm việc. Do thiếu kinh nghiệm, cộng với việc không đảm bảo an toàn đã dẫn đến vụ việc đáng tiếc xảy ra.

Liên quan đến vụ việc, ông Hoàng Văn Hiệp, Phó Chủ tịch UBND huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An cho biết, chính quyền địa phương đã phối hợp với các cơ quan chức năng, cơ quan công an tiến hành thành lập đoàn kiểm tra liên quan đến vụ một lao động vừa tử vong tại mỏ đá của Công ty CP vật liệu 99, xã Trù Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An.

“Quan điểm của chúng tôi là xử lý nghiêm không để tình trạng mất an toàn tái diễn. Ngoài ra, đây cũng là bài học dành cho các mỏ đá khác trên địa bàn. Việc khai thác đá vốn đã nguy hiểm, vì vậy luôn phải để chế độ an toàn ở mức cao nhất, nhằm tránh những rủi ro không đáng có”, ông Hiệp nói.

Quy định rõ ràng nhưng ít khi được thực hiện

Theo báo cáo ban đầu của UBND huyện Đô Lương, vụ việc xảy ra vào sáng 17/6. Vào thời điểm này, anh Trần Văn Th. và một số công nhân đang khai thác đá thì bất ngờ gặp tai nạn. Một viên đá văng trúng người anh Th., mặc dù các lao động khác đã đưa nạn nhân đi cấp cứu nhưng anh Th. sau đó không qua khỏi. Còn việc nạn nhân có phải lao động của công ty hay không, nguyên nhân cụ thể dẫn đến vụ việc xảy ra thì hiện cơ quan chức năng đang xác minh, làm rõ.

