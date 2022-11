Nghệ An: Tử hình người phụ nữ mua bán số lượng ma túy lớn

Ngày 17/11, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên toà xét xử Nguyễn Thị Hợi, SN 1971, trú tại phường Cửa Nam, Tp.Vinh, tỉnh Nghệ An về tội Mua bán trái phép chất ma tuý.

Tại phiên toà, bị cáo Nguyễn Thị Hợi thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Theo đó, vào năm 2020, trong quá trình làm ăn, buôn bán ở Lào, Hợi quen biết người đàn ông tên Lì, không rõ lai lịch địa chỉ. Qua trao đổi, Lì nói vớ Hợi khi nào muốn mua ma tuý thì liên lạc.

Ngày 15/4, Hợi gọi điện cho Lì nói muốn mua 1,75kg ma tuý đá. Lì đồng ý bán với giá 175 triệu đồng. Hợi thoả thuận với Lì sau khi bán được ma tuý sẽ trả tiền. Lì hẹn sẽ giao ma tuý ở khu vực cửa khẩu Thanh Thuỷ, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An vào tối 15/4. Đến 19h cùng ngày Hợi đi lấy ma tuý và đưa về cất giấu ở nhà mình chia nhỏ để bán kiếm lời.

Bị cáo Nguyễn Thị Hợi tại phiên toà.

Tối 21/4, Lì gọi điện cho Hợi nói có người đàn ông tên Dương ở huyện Nghĩa Đàn, bạn của Lì muốn mua ma tuý đá với giá 120 triệu đồng/kg. Khoảng 19h cùng ngày, Dương gọi điện cho Hợi đưa ít ma tuý đá để thử trước. Sau khi test ma tuý, Dương đồng ý mua toàn bộ số ma tuý của Hợi giá 210 triệu đồng. Nếu giao dịch thành công thì Hợi sẽ được hưởng lợi số tiền 35 triệu đồng.

Sáng 22/4, Hợi lấy toàn bộ số ma tuý đi giao cho Dương. Khi đang đứng trước khách sạn ở phường Hà Huy Tập để giao hàng thì Nguyễn Thị Hợi bị công an bắt giữ cùng với tang vật.

Xem xét toàn diện vụ án, HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Hợi tử hình về tội Mua bán trái phép chất ma tuý.

Your browser does not support the video tag.



Tác giả: Minh Tâm

Nguồn tin: nguoiduatin.vn