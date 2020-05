Nghệ An: Tử hình kẻ buôn 10 kg ma túy đá

Theo đó, vào lúc 3 giờ sáng ngày 12/6/2019, tại khu vực đường mòn Hồ Chí Minh thuộc địa bàn xã Thanh Thủy, huyện Thanh Chương, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an Nghệ An phối hợp Công an huyện Thanh Chương và Đồn Biên phòng cửa khẩu Thanh Thủy phát hiện, bắt quả tang Giồng Chùa Mùa đang có hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ 9 kg ma túy đá, 1kg ma túy ketamin, 1 xe máy và 3 ĐTDĐ.

Đây là số ma túy được một đối tượng người Lào nhờ Mùa mua rồi vận chuyển qua Việt Nam giao cho khách. Sau khi thành công sẻ nhận được 20 triệu tiền công. Tuy nhiên, khi đang trên đường vận chuyển thì bị Công an phát hiện bắt giữ.

Bị cáo Giồng Chùa Mùa tại phiên tòa.

Với hành vi trên, hội đồng xét xử tuyên phạt Giồng Chùa Mùa mức án tử hình về tội mua bán trái phép chất ma túy.

Tác giả: Bảo Linh

Nguồn tin: Truyền hình Nghệ An