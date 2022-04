Nghệ An triệt xoá hàng loạt tụ điểm ma tuý phức tạp

Ngày 25/4/2022, tin từ Công an tỉnh Nghệ An cho hay: Công an tỉnh vừa tập trung lực lượng triệt xoá hàng tụ điểm, điểm bán lẻ ma tuý tại địa bàn 2 huyện biên giới Quế Phong và Tương Dương.

Theo đó, ngày 23/4, Phòng Cảnh sát ĐTTP về ma tuý phối hợp cùng Công an huyện Tương Dương tập kích các điểm bán lẻ ma tuý tại địa bàn 2 xã Tam Quang và Lượng Minh. Qua đó, bắt giữ 12 đối tượng về hành vi tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ gồm 8 khẩu súng tự chế, 610 viên ma túy tổng hợp, 200 cây thuốc phiện, 136,5gam heroin, 5,6gam nhựa thuốc phiện và nhiều tang vật liên quan.

Một số đối tượng bị bắt giữ trong đợt truy quét.

Trước đó, ngày 20/4/2022, Công an tỉnh Nghệ An cũng đã huy động các đơn vị chức năng tiến hành áp sát và tấn công vào 12 tụ điểm ma túy phức tạp tại địa bàn các bản Pà Khốm, Tam Hợp xã Tri Lễ, bản Thanh Phong 2, Ná Công xã Mường Nọc và bản Kim Khê, xã Châu Kim, huyện Quế Phong. Qua đó nhanh chóng khống chế và bắt giữ thành công 12 đối tượng, thu 19 gói hêrôin, hồng phiến và nhựa cây thuốc phiện cùng 7 khẩu súng và dao kiếm các loại.

Tang vật thu giữ.

Đây là một trong nhiệm vụ trọng tâm của Công an tỉnh Nghệ An nhằm quyết tâm phấn đấu xây dựng 27 xã biên giới “Sạch về ma túy” ngay trong năm 2022.

Tác giả: Hải Việt

Nguồn tin: Báo Công an nhân dân