Nghệ An: Triệt phá thành công chuyên án ma túy lớn, thu giữ 5kg ma túy đá và 2 kg ketamin

Cụ thể, vào hồi 21h45, ngày 31/7/2020 tại đường liên bản Huồi Pốc- Noọng Dẻ thuộc xã Nậm Cắn, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An Phòng PCMT&TP, đồn Biên phòng CKQT Nậm Cắn BĐBP tỉnh Nghệ An phối hợp với Phòng PC 04, Công an huyện Đô Lương (Công an tỉnh Nghệ An) phá thành công chuyên án 317L.

Đối tương và tang vật tại hiện trường.

Theo đó, lực lượng chức năng đã bắt giữ đối tượng Dềnh Bá Lỉa, sinh năm 1986, trú tại bản Huồi Pốc, xã Nậm Cắn, huyện Kỳ Sơn đang có hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ 5kg ma túy đá, 2 kg ketamin, 02 điện thoại di đông và 01 xe máy.

Tang vật thu giữ tại hiện trường.

Hiện, đơn vị đang phối hợp với các đơn vị có liên quan hoàn chỉnh hồ sơ mở rộng điều tra vụ án theo quy định của pháp luật.

Tác giả: Anh Bách

Nguồn tin: truyenhinhnghean.vn