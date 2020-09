Nghệ An: Trẻ em vui đến trường - Phụ huynh sầu nỗi lo đóng góp

Từ những phản ánh của người dân xã Giai Xuân - Tân Kỳ(Nghệ An), nhất là những người dân ở xóm Long Thọ, nơi có đông con em đang theo học ở Trường mầm non Giai Xuân 2 về việc nhà trường thu tiền của các cháu quá cao. Theo nội dung phản ánh của các phụ huynh, hàng năm nhà trường đều thu các khoản đóng góp tự nguyện từ vài trăm ngàn đến gần cả triệu đồng trên mỗi cháu. Trong khi đó đây là vùng đặc biệt khó khăn, bố mẹ các cháu đều đi làm ăn xa, các cháu ở nhà với ông bà đã già yếu.

Trường mần nom Giai Xuân 2 xã Giai Xuân, Tân Kỳ Nghệ An

Điều đó khiến tôi bất ngờ vì các khoản đóng góp của mỗi cháu lên tới hơn 2 triệu đồng/ năm. Điều bất ngờ hơn nữa sự phản ánh phụ huynh tới chúng tôi lúc năm học đã kết thúc. Tìm hiểu mới biết, năm học 2019 - 2020 Trường mầm non Giai Xuân 2 thu của mỗi cháu từ 850 ngàn đến gần 1 triệu tùy theo lứa tuổi.(Thu ngoài các khoản đóng bắt buộc). Tuy nhiên khi năm học kết thúc Ban giám hiệu nhà trường mới đưa cho các phụ huynh một lá đơn tự nguyện đóng góp và bảo họ ký vào. Khi đó các phụ huynh mới biết trong các khoản đóng góp lại “tòi” ra khoản tự nguyện chiếm gần một nửa số các cháu phải nộp. Cá biệt có những cháu chỉ về nhập học từ đầu năm đến nay, trừ đi thời gian nghỉ dịch chỉ tới trường tầm 2 tháng cũng phải cõng tiền tự nguyện đóng góp lên tới 450 ngàn/ cháu.

Khu vườn cổ tích xây dựng với kinh phí hàng trăm triệu đồng.

Làm việc với cô Nguyễn Thị Hà, Hiệu trưởng Trường mầm non Giai Xuân cho biết. “Trường này ngày xưa cơ sở vật chất rất yếu kém, nay được như thế này cũng từ nguồn vốn của nhà nước, còn phụ huynh chỉ đóng góp ủng hộ các công trình phụ trợ như sân vườn, cảnh quan, sân chơi, bãi tập..là nhờ sự vào cuộc của phụ huynh mới được như thế này. Việc vận động mọi khoản đóng góp, đều được sự nhất trí của các ban đại diện phụ huynh học sinh và chính quyền địa phương cũng như được sự cho phép của Phòng giáo dục và đào tạo”

Theo tìm hiểu của chúng tôi, Trường mầm non Giai Xuân 2, đạt chuẩn quốc gia vào năm 2019. Trong năm học 2019 - 2020 toàn trường có 333 học sinh các lớp nhỏ, nhỡ và lớn. Tổng thu khoản đóng góp tự nguyện để xây dựng trường lớp trong năm học hơn 277 triệu đồng, với các mức đóng góp mỗi cháu từ 850 ngàn đến 890 ngàn trên một cháu, càng ít tuổi càng đóng càng nhiều. Ngoài khoản đóng góp tự nguyện lên tới gần 1 triệu, trường còn thu các khoản thu như tiền thuê cô nuôi với mức 585.000 một cháu/ năm học, tiền trực trưa 450.000/ cháu/ năm học. Lý giải cho hai khoản thu này cô Hà cho biết “do trường thiếu giáo viên” .

Nhiều công trình được xây dựng từ khoản đóng góp tự nguyện của phụ huynh.

Còn lý giải cho việc, tại sao năm học 2019 - 2020, phiếu tự nguyện đóng góp xây dựng nhà trường tại sao cuối năm học mới đưa cho phụ huynh ký. Còn theo lẽ thường nó phải ký từ đầu năm, cô Hà lý giải “lỗi ở cô làm kế toán, đầu năm học có hai phiếu đó đăng ký sữa học đường và phiếu đăng ký tự nguyện đóng góp. Nhưng cô kế toán sơ suất chỉ đưa phiếu đăng ký sữa học đường, còn phiếu tự nguyện đóng góp quên đưa, nên cuối năm mới phát cho phụ huynh ký vào”. Việc vô tình hay cố tình quên đưa này, khiến dư luận không khỏi băn khoăn, liệu năm nay khoản tự nguyện đóng góp quá cao, trong khi đó những năm trước khoản này chỉ vài trăm ngàn nên các cô mới cố tình quên.

Từ những tài liệu do cô Hà cung cấp, chúng tôi nhận thấy việc thu khoản đóng góp tự nguyện của trường được thực hiện theo thông tư số 16/2018/TT-BGDĐT. Được thực hiện qua 4 bước, gồm một cuộc họp với Ban đại diện cha mẹ học sinh của trường (Ban chấp hành) và Ban giám hiệu nhà trường. Trong đó có phần kiểm kê cơ sở vật chất và kê ra những thứ còn thiếu để tiến hành vận động tài trợ, tất nhiên phần ý kiến thảo luận đều hoàn toàn nhất trí những thứ còn thiếu. Kế tiếp UBND xã Giai Xuân ra quyết định thành lập ban vận động tài trợ cho các cơ sở giáo dục trên địa bàn. Cùng thêm một tờ trình về việc phê duyệt chủ trương vận động tài trợ, sau đó ông Trưởng phòng GD&ĐT ra một quyết định cho phép trường mầm non thu như kế hoạch do nhà trường trình. Cũng ở trong quyết định đó Phòng GD&ĐT cho phép trường thu số tiền 266,200,000 đồng, tuy nhiên năm học 2019 - 2020 nhà trường thu hơn 277 triệu đồng. Lý giải khoản thu hơn so với quyết định cô Hà cho biết “do năm học 2019 - 2020, nhà trường có thêm học sinh ngoài kế hoạch”

Một đơn xin tự nguyện ủng hộ năm học 2019 – 2020 với số tiền lên tới 870.000đ

Liên quan tới việc này, trao đổi với chúng tôi qua điện thoại, ông Hoàng Đình Sơn, Trưởng phòng GD&ĐT huyện Tân Kỳ (Nghệ An) cho biết “Trường mầm non Giai Xuân 2 thu các khoản đóng góp tự nguyện theo thông tư số 16 thực hiện qua 4 bước. Còn việc thu cao như anh phản ánh tôi sẽ cho người kiểm tra”.

Ngôi nhà của một em học sinh trong trường

Vẫn biết một ngôi trường khang trang, đó là bộ mặt của địa phương. Tuy nhiên với điều kiện kinh tế khó khăn như một số xóm trên địa bàn xã Giai Xuân. Việc hàng năm phải đóng từ 500 ngàn đến gần 1 triệu động dưới tên gọi vận động tài trợ để xây dựng trường lớp, cộng thêm các khoản thu bắt buộc là quá sức với cha mẹ các em. Hy vong năm học mới năm học mới phụ huynh trường Mầm non Giai Xuân 2 nói riêng và phụ huynh cả nước nói chung không phải gánh những không đóng góp ngoài bắt buộc quá cao, để các em học sinh hưởng trọn vẹn niềm vui đến trường.

Tác giả: Ngọc Giáp

Nguồn tin: doanhnghiepthuonghieu.vn