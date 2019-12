Nghệ An: Trao thưởng Ban Chuyên án triệt phá đường dây ma túy

Lãnh đạo Công An tỉnh và Bộ Chỉ huy BĐBP Nghệ An trao thưởng cho Ban chuyên án.

Qua công tác điều tra nắm tình hình tội phạm ma túy trên địa bàn, Công an Tỉnh phát hiện một đường dây vận chuyển trái phép chất ma túy từ Lào vào Nghệ An do nhóm đối tượng người Lào cầm đầu. Quá trình điều tra, xác minh, tìm hiểu phương thức thủ đoạn hoạt động của nhóm tội phạm, công an Tỉnh đã xác lập Ban chuyên án đấu tranh triệt phá. Khoảng 3h30 sáng ngày 23/12/2019, tại địa phận xã Thanh Thủy huyện Thanh Chương, ban chuyên án của Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an Nghệ An ( PC04) chủ trì phối hợp với Đồn biên phòng Thanh Thủy, Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng Nghệ An bắt hai nghi phạm Đà Xìa Tụ Vàng (23 tuổi) và Vừ Xồng (20 tuổi), cùng ngụ tỉnh Borikhamxay, nước CHDCND Lào đang mua bán trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ gồm 30 bánh heroin và 18kg ma túy đá. Mở rộng điều tra, ban chuyên án bắt thêm 3 nghi phạm Chìa Đơ, Xổm Chày và Dì Và cùng ngụ tỉnh Bolykhamxay, nước CHDCND Lào.

Hai đối tượng người Lào trong Chuyên án 226H.

Trước đó, khoảng 19h30 tối 21-12, ban chuyên án của Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp với Công an huyện Tương Dương, Đồn biên phòng Nậm Càn bắt quả tang Mùa Bá Xềnh 31 tuổi, ngụ huyện Kỳ Sơn đang vận chuyển 10.000 viên ma túy tổng hợp.

Tang vật thu giữ tại hiện trường.

Ghi nhận những nỗ lực và cố gắng của Ban chuyên án trong công tác đấu tranh với loại tội phạm cực kỳ nguy hiểm, đã bắt giữ, triệt phá thành công đường dây ma túy lớn, mang lại niềm tin, sự bình yên cho nhân dân, UBND Tỉnh đã có quyết định khen thưởng cho các lực lượng tham gia phá án với số tiền 60 triệu đồng. Công an Tỉnh và Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh cũng đã biểu dương khen thưởng cho các đơn vị tham gia phá án số tiền 20 triệu đồng.

Tác giả: Trần Lịch – Hải Thượng

Nguồn tin: Truyền hình Nghệ An